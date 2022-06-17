Sosyal medyadan isyan etti! “Ukraynalıyım ve erkekler sürekli bana evlenmeyi teklif ediyor”

Ukraynalı sosyal medya fenomeni Louisa Khovanski, 24 Şubat’ta ülkesi ile Rusya arasında başlayan savaştan sonra takipçisi sayısının arttığını ve sosyal medya kullanıcılarının kendisiyle daha fazla ilgilenmeye başladığını söyledi. Başta Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan erkeklerden evlilik teklifi aldığını belirten Khovanski, duruma isyan etti. 28 yaşındaki fenomen isim teklifleri reddettiğini söyledi.

“ÜLKEMDEN AYRILMAYACAĞIM”

Savaşın devam ettiği ülkesinden çıkarması için erkeklerin kendisine evlenme teklifi ettiğini dile getiren Khovanski, “Beni Ukrayna’da çıkartmak için şimdiden 1000’den fazla evlenme teklifi aldım. Ama yine de ülkemden ayrılmayacağım. Erkekler bana her gün 200 devenin yanında, altın ve hatta ömür boyu ayak yıkama gibi ilginç tekliflerde bulundu” dedi.



