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Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğun söyleyince ilişkilerine üçüncü kişiyi davet ettiler

17.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Diego Rodrigues de Souza ve 28 yaşındaki Sanny Karen Rodrigues de Souza 13 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Ancak ilişkilerinde radikal bir karar alan çift, Sanny’in biseksüel olduğunu kocasına açıklamasından sonra üçüncü bir kişiyi davet ettiklerinde geldi. Toplumsal olarak dışlandıklarını ifade eden çift hayatlarındaki bu yeni dönemle beraber daha mutlu olduklarını söyledi.

31 yaşındaki dijital fenomen Diego Rodrigues de Souza ve 28 yaşındaki Sanny Karen Rodrigues de Souza, 2006'da Brezilya'nın popüler flört uygulaması sayesinde tanıştılar. Üç yıl sevgili olduktan sonra 2009 yılında Diego 18 ve Sanny 16 yaşındayken evlendiler. Yedi yıllık evlilikten sonra çift, bir çocuk yetiştirme zamanının geldiğine karar verdi ve bebekleri Miguel 2016'da doğdu. 2019 yılında evliliklerinin onuncu yılında Sanny, eşine biseksüel olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine çift ilişkilerine üçüncü bir kişiyi davet etmeye karar verdi.

“AİLELERİMİZ ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR"

İlişkilerine üçüncü bir kişiyi olarak bir kadın davet etmek istediklerine karar veren Diego ve Sanny ilk olarak bir flört uygulamasında hesap oluşturdu. 25 yaşındaki Karina Kerlle Pereira Matos ile tanışan ikili koronavirüs pandemisinin etkisiyle ilk başlarda sadece görüntülü görüşmelerle ilişkilerini ilerletti.
İlişkilerinin başında kıskançlık krizlerinin etkili olduğunu ifade eden üçlü, iyi iletişim ve aile terapisi sayesinde sorunun üstesinden geldiklerini ve bu şekilde mutlu olduklarını ifade etti.
Diego'nun ailesi yeni ilişkiyi çabucak anladı, ancak hem Karina hem de Sanny'nin aileleri buna pek iyi bakmadılar ve destek olmadılar.
Sosyal medyadan ilişkilerinin detaylarını paylaşan üçlü olumsuz yorumlara aldırış etmediklerini ve bunun yerine buldukları aşk için inanılmaz derecede minnettar olduklarını söylüyorlar.
İki yıllık flört ve dört aylık planlamanın ardından Sanny ve Diego, Temmuz 2021'de bu kez Karina'nın düğününde başka bir düğün töreni düzenledi. Sadece Diego’nun ailesinin katıldığı düğün törenine dair Sanny, “Kapalı bir ilişki içinde bir üçlüyüz, normal bir geleneksel ilişkiyle aynı sınırlara ve sevgiye sahibiz. Maalesef Diego'nun ailesi ilişkimizi kabul eden tek taraftı. Benimki ve Karina'nınki hala alışıyor. Arkadaşlarımız ve ailelerimizin büyük bir bölümü bizden uzaklaştı” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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