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Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle kızın babası ve erkek kardeşi tarafından dövülerek hastanelik olan ve sonrasında yaşamını yitiren fenomen Şehmuz Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, 2 hafta önce Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası ve erkek kardeşi tarafından ormanlık alanda dövülerek hastanelik oldu. Geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi. 15 günlük yaşam savaşını kaybeden 'Ares' takma adlı fenomen Şehmuz Özdemir'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirilerek defnedildi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ares'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirildi. Özdemir'in cansız bedeni, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Defin işlemleri sırasında annesi Sultan Kızılay ve sevenleri sinir krizleri geçirdi.

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Özdemir'in babası Yaşar Özdemir, yalan dolan, aşağılayıcı, küçümseyici iftiralarla yorumlar yapıldığını söyledi. Yaşar Özdemir, "Çarpık bir bilgi kirliliği var, hepsini inkar ediyoruz. Bugüne kadar bizimle olan Antalya Emniyet Müdürü ve teşkilatların sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan şu gençler, Türkiye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Bizim acımız bize yetiyor, acımıza acı katmasınlar. Hukuki süreç devam ediyor. Adalete güveniyoruz" dedi.

Anne Sultan Kızılay ise Ares için adalet istediğini belirterek, "Rabbim perdeyi kaldıracak, onlara doğrusunu gösterecek. Ares için adalet istiyorum, bunlar müebbet yemedikçe ben durmayacağım" diye konuştu.

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