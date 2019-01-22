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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önce yaptığı mesleği açıkladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Instagram'da tanınıp sevilen ve binlerce takipçisi olan Selin Ciğerci, ailesi ile arasının kötü olduğu dönemde, korsan taksicilik yaptığını söyledi.

Cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Ciğerci, daha önce ne iş yapıyordun sorusuna samimi cevaplar verdi. Ünlü fenomen ailesiyle küs olduğu dönemlerde, korsan taksicilik yaptığını söyledi.

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"BİR BUÇUK YIL BOYUNCA KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIM"

Ciğerci, takipçisinden gelen soruya, "24 yaşındayken 2 yıl vokallik yapmıştım, Daha sonra söyleyeceğim kime vokallik yaptığımı. Bir sene mağazada çalıştım Nişantaşı'nda. Bir buçuk yıl boyunca korsan taksicilik yaptım, tabi o zamanlar ailemle aram iyi değildi" açıklamasıyla cevap verdi.

"İŞTE BU YÜZDEN SEVİLİYORSUN"

Selin Ciğerci'ye yaptığı açıklama sonrası takipçilerinden "İşte bu yüzden seviliyorsun" yorumları geldi.

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