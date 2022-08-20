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Sosyal medya fenomeni sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı nefesleri kesti

20.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan sosyal medya fenomeni Angela Babicz turuncu dekolteli elbisesiyle takipçilerinin nabzını yükseltti. YouTube’dan içerik üreterek popüler olmayı başaran 31 yaşındaki fenomen isim dekolteli elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medya fenomeni sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı nefesleri kesti

YouTube’da çektiği videolar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran Angela Babicz, TikTok ve Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram’da 606 bin takipçisi bulunan fenomen isim dekolteli turuncu bir elbisesiyle yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kıyafet seçimi nedeniyle Babicz’i eleştirirken diğer bir kısmı ise fenomen ismi güzelliğinden dolayı övgü dolu yorumlarla destekledi.

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Turuncu elbisesini büyük altın rengi küpeleriyle tamamlayan Babicz, beyaz bir arka fonunun önüne çekerek kameraya poz verdi. Turuncu elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen fenomen ismi takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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