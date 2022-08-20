Sosyal medya fenomeni sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı nefesleri kesti

YouTube’da çektiği videolar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran Angela Babicz, TikTok ve Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Instagram’da 606 bin takipçisi bulunan fenomen isim dekolteli turuncu bir elbisesiyle yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kıyafet seçimi nedeniyle Babicz’i eleştirirken diğer bir kısmı ise fenomen ismi güzelliğinden dolayı övgü dolu yorumlarla destekledi.

Turuncu elbisesini büyük altın rengi küpeleriyle tamamlayan Babicz, beyaz bir arka fonunun önüne çekerek kameraya poz verdi. Turuncu elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen fenomen ismi takipçileri adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.



