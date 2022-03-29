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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Bıçaklı saldırıya uğradı

29.03.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da evinin mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. 19 yaşındaki Taha Duymaz, yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatarak "Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım" dedi.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz: Bıçaklı saldırıya uğradı

Instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaştı ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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"Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil."

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"ARTIK ÇOK YORULDUM"

"Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum.""Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi."

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Taha Duymaz
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