Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow'dan şov gibi pozlar! Kalçalarından güç alıp topuklarında taşıdığı tepsi olay oldu

28 yaşındaki Hembrow, kalçalarını açıkta bırakan, metalik gümüş tek parça streç bir giysi ve ona uyumlu bir çift platform topuklu ayakkabı giyerek poz verdiği çekimden görüntülerini paylaştı. Dört ayak üzerinde, bir ayağını kaldırmış duran Tammy, ayakkabısının tabanında bir istiridye tepsisini dengeli bir şekilde taşırken görülüyordu.

BENZETİLDİ

Hembrow açıklama kısmına, "Ocak'ta @tammyhembrowfitness'ta sadece yeni meydan okumalar değil, aynı zamanda favori istiridye tarifim de dahil olmak üzere pek çok yeni tarifimiz de geliyor" diye yazdı. Video şimdiden milyonlarca kez izlendi ve hayranları onun pozunu Kim Kardashian'ın 2014 yılındaki Paper dergisinin kapak çekiminde verdiği bir poza benzetti.

KIYASLAYANLAR OLDU

Birçok takipçi ikiliyi kıyaslarken, birçoğu da Tammy hakkında konuştu. Birçok kişi çekimi oldukça cesur ve başarılı bulurken kimileri de aslında hiç beğenmediklerini dile getirdi.

