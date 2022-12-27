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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow'dan şov gibi pozlar! Kalçalarından güç alıp topuklarında taşıdığı tepsi olay oldu

27.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness ve sağlıklı yaşam ipuçlarıyla ünlenen Avustralyalı sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, uygulaması 'Tammy Fit'i tanıtmak için yaptığı son fotoğraf çekimiyle heyecan yarattı. Verdiği pozlarla olay olan Hembrow'un görüntüleri akıllara Kim Kardashian'ın kalçalarına bir bardak şampanya koyduğu olay yaratan pozlarını getirirken, birçoğu ikilinin pozlarını kıyasladı.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow'dan şov gibi pozlar! Kalçalarından güç alıp topuklarında taşıdığı tepsi olay oldu

28 yaşındaki Hembrow, kalçalarını açıkta bırakan, metalik gümüş tek parça streç bir giysi ve ona uyumlu bir çift platform topuklu ayakkabı giyerek poz verdiği çekimden görüntülerini paylaştı. Dört ayak üzerinde, bir ayağını kaldırmış duran Tammy, ayakkabısının tabanında bir istiridye tepsisini dengeli bir şekilde taşırken görülüyordu.

BENZETİLDİ

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Hembrow açıklama kısmına, "Ocak'ta @tammyhembrowfitness'ta sadece yeni meydan okumalar değil, aynı zamanda favori istiridye tarifim de dahil olmak üzere pek çok yeni tarifimiz de geliyor" diye yazdı. Video şimdiden milyonlarca kez izlendi ve hayranları onun pozunu Kim Kardashian'ın 2014 yılındaki Paper dergisinin kapak çekiminde verdiği bir poza benzetti.

KIYASLAYANLAR OLDU

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Birçok takipçi ikiliyi kıyaslarken, birçoğu da Tammy hakkında konuştu. Birçok kişi çekimi oldukça cesur ve başarılı bulurken kimileri de aslında hiç beğenmediklerini dile getirdi.

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sosyal medya Tammy Hembrow

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