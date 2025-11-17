Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sosyal medya fenomeninden şaşırtan paylaşım! Umre ziyareti sırasında çektiği video tepki topladı: "Nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı”

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Instagram’da 815 bin takipçisi bulunan Zeruj rumuzlu Zehra Özkaymaz, Suudi Arabistan’daki umre ziyaretinde yaptığı yorumlarla sosyal medyada tepki topladı. Özkaymaz, Kabe’de tavaf sırasında gördüklerini işte böyle anlattı...

Sosyal medya fenomeni Zehra Özkaymaz (Zeruj), Suudi Arabistan’da yaptığı umre ziyareti sırasında çektiği videoları paylaşarak gündeme geldi. Özkaymaz, Kabe’de tavaf yaparken uzun boylu üç erkek gördüğünü belirterek onları Hz. Yusuf’a benzettiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeninden şaşırtan paylaşım! Umre ziyareti sırasında çektiği video tepki topladı: "Nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı” 1

"BAK AMA NASIL YAKIŞIKLILAR, HZ. YUSUF YAKIŞIKLIYDI”

Videoda, Özkaymaz “Demin tam huşu içinde tavaf yapıyorum. Bir gözüm Beytullah’ta, kulağımda duam… Üç tane çocuk NBA’de mi oynuyorlar, muhtemelen basketçiler. Bak ama nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeninden şaşırtan paylaşım! Umre ziyareti sırasında çektiği video tepki topladı: "Nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı” 2

TEPKİ TOPLADI

Özkaymaz, söz konusu anlarda yalnız olmadığını belirterek, “Bak bir anda herkes ağlayarak Beytullah’a bakarken kızlar hep afalladı. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah dedim. Önüme bakıyorum” dedi.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu!Toprak küplerde insana ait kemik parçaları bulundu!
Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?Sinüzit neden bu kadar yaygınlaştı?

Anahtar Kelimeler:
fenomen Umre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.