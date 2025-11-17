Sosyal medya fenomeninden şaşırtan paylaşım! Umre ziyareti sırasında çektiği video tepki topladı: "Nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı”

Sosyal medya fenomeni Zehra Özkaymaz (Zeruj), Suudi Arabistan’da yaptığı umre ziyareti sırasında çektiği videoları paylaşarak gündeme geldi. Özkaymaz, Kabe’de tavaf yaparken uzun boylu üç erkek gördüğünü belirterek onları Hz. Yusuf’a benzettiğini söyledi.

"BAK AMA NASIL YAKIŞIKLILAR, HZ. YUSUF YAKIŞIKLIYDI”

Videoda, Özkaymaz “Demin tam huşu içinde tavaf yapıyorum. Bir gözüm Beytullah’ta, kulağımda duam… Üç tane çocuk NBA’de mi oynuyorlar, muhtemelen basketçiler. Bak ama nasıl yakışıklılar, Hz. Yusuf yakışıklıydı” ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Özkaymaz, söz konusu anlarda yalnız olmadığını belirterek, “Bak bir anda herkes ağlayarak Beytullah’a bakarken kızlar hep afalladı. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah dedim. Önüme bakıyorum” dedi.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.