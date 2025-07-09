Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler...

30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Soraya Riffy, cuma günü Marsilya'daki evinde hırsızların saldırısına uğradı. Riffy'nin sözcüsü, Instagram'dan yaptığı açıklamada fenomenin evine cuma akşamı kendini "anahtarları olmayan bir komşu" olarak tanıtan bir erkeğin geldiğini anlattı.

ŞİDDET, İŞKENCE, TECAVÜZ...

Bir suç ortağı daha olduğu belirtilen saldırganın genç kadını bağladığı ve sonrasında elindeki silahlarla kadını öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Kendi evinde şiddete uğrayan fenomene cinsel saldırıda bulunuldu da ortaya çıktı. DNA izlerini yok etmek için kadının her tarafına da çamaşır suyu döktükleri belirtildi.

Genç kadına şiddet uyguladıktan sonra saldırganlar Riffy'nin Cartier bilekliğini, ev ve araba anahtarlarını, lüks iki çantasını ve Rolex saatini çaldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Riffy'nin beyin sarsıntısı yaşadığı, burnunun kırıldığı ve psikolojik olarak çökmüş olduğu belirtildi. Neler olduğuna dair hafızasını yitirdiği ifade edildi.

Fenomenin avukatı Riffy'nin iki hafta önce iddia edilen saldırganlardan tehditler aldığını söyledi. Kendisine yönelik tehditleri birkaç kez yetkililere bildirdiği bildirildi. Riffy "Korkuyorum. Aşırı sosyal medya paylaşımları tehlikeli olabiliyor. Kendi iyiliğim için Marsilya'dan ayrılacağım, sosyal medyayı şimdilik bırakacağım" açıklaması yaptı.