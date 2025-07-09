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Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler...

2016 yılında Fransa'da yayınlanan "Touche pas à mon poste" adlı televizyon programıyla tanınan 30 yaşındaki fenomen Soraya Riffy, evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı. Genç kadına şiddet uygulayan saldırganların tecavüz ettiği ve DNA izlerini yok etmek için çamaşır suyu döktükleri ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler...

30 yaşındaki Fransız sosyal medya fenomeni Soraya Riffy, cuma günü Marsilya'daki evinde hırsızların saldırısına uğradı. Riffy'nin sözcüsü, Instagram'dan yaptığı açıklamada fenomenin evine cuma akşamı kendini "anahtarları olmayan bir komşu" olarak tanıtan bir erkeğin geldiğini anlattı.

Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler... 1

ŞİDDET, İŞKENCE, TECAVÜZ...

Bir suç ortağı daha olduğu belirtilen saldırganın genç kadını bağladığı ve sonrasında elindeki silahlarla kadını öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Kendi evinde şiddete uğrayan fenomene cinsel saldırıda bulunuldu da ortaya çıktı. DNA izlerini yok etmek için kadının her tarafına da çamaşır suyu döktükleri belirtildi.

Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler... 2

Genç kadına şiddet uyguladıktan sonra saldırganlar Riffy'nin Cartier bilekliğini, ev ve araba anahtarlarını, lüks iki çantasını ve Rolex saatini çaldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Riffy'nin beyin sarsıntısı yaşadığı, burnunun kırıldığı ve psikolojik olarak çökmüş olduğu belirtildi. Neler olduğuna dair hafızasını yitirdiği ifade edildi.

Sosyal medya fenomenine kabusu yaşattılar! Evine girip dövdüler, tecavüz edip çamaşır suyu döktüler... 3

Fenomenin avukatı Riffy'nin iki hafta önce iddia edilen saldırganlardan tehditler aldığını söyledi. Kendisine yönelik tehditleri birkaç kez yetkililere bildirdiği bildirildi. Riffy "Korkuyorum. Aşırı sosyal medya paylaşımları tehlikeli olabiliyor. Kendi iyiliğim için Marsilya'dan ayrılacağım, sosyal medyayı şimdilik bırakacağım" açıklaması yaptı.

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