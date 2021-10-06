Sosyal medya fenomenleri Sude Alkış ve Yağmur Çevik bir araya geldi! Video büyük bir merakla bekleniyor

Sosyal medyanın gündemi bir süredi ‘Blogyağmuru’ isimli magazin sayfasının sahini Yağmur Çevik ve Sude Alkış arasındaki bikini gerginliğini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Çevik, Twitter hesabında “Meme, popo görmekten midem bulandı” diyerek sosyal medya fenomenlerini hedef almıştı. Çevik’in paylaşımına en sert tepki ise Sude Alkış’tan geldi. Çevik’i yüzleşmeye davet eden Alkış, son yaptığı paylaşımla ikilinin bir araya geldiğini açıkladı.

“KİMSE KAÇMIYOR”

Yağmur Çevik’in kanalına konuk olduğunu sosyal medya hesabından açıklayan Alkış Maldivler dönüşünde soluğu çekimde aldı. Çevik’in Youtube kanalı için bir video çektiklerini söyleyen Alkış, “Bugün gidiyorum kanala. Bu arada kimse bir yere kaçmıyor. Bence çok güzel olacak” açıklamasını yaptı.

İKİLİ BİR ARADA POZ VERDİ

Sude Alkış’ın ‘Kanala gidiyorum’ açıklamasından sonra ise gözler ikilinin buluşacağı ana çevrildi. YouTube videosu için çekim alanına gelen Alkış, Çevik’i de takipçilerine göstererek sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

“YORGUN SAVAŞÇI”

Videonun çekimlerinin bittiğini sosyal medya hesabından haber veren Alkış, “Savaştan çıkmış gibiyim. İzlersiniz işte arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Ben amacıma ulaştım. İzleyince anlarsınız zaten. Ricam hiçbir şekilde videonun kesilmemesi oldu. Bayağı uzun bir video yayınlanacak. Kendiniz yorumlarsınız. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledi. Bundan sonra da açıklayacak ya da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum böyle bir video çektiğimiz için. Teşekkürler” notunu ekledi.



