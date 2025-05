Sosyal medya gündeminde o lanetli bebek var! Dünya turunda kayıp mı oldu? Tir tir titreten hikaye...

Bir neslin korkulu rüyası Annabelle bebeğin kaçtığı iddiası sosyal medyada büyük korku ve gündem yarattı. "Şeytani bir varlık tarafından ele geçirilmiş" olduğuna inanılan Raggedy Ann bebeği, New England Ruhsal Araştırmalar Derneği (NESPR) tarafından Devils on the Run (Koşudaki Şeytanlar) Turu kapsamında bir geziye çıkarıldı. Gezi esnasında ise bebeğin muhafaza edildiği vitrinden kaçtığına dair söylentiler yayıldı.

YANGINI BEBEĞE BAĞLADILAR

Bebek, paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren tarafından kurulan Warrens’ın Okült Müzesi'nde sergileniyordu. Gezi için ise turun bir durağı olan New Orleans’a getirildi. Louisiana'daki tur sırasında bazı ziyaretçilerin bebeği göremediklerini iddia etmesi üzerine, bebeğin kaybolduğuna dair söylentiler internette dolaşmaya başladı.

Bu sırada Nottoway Resort’ta çıkan bir yangın da spekülasyonları artırdı. Bazı kişiler Annabelle’in sözde kaybolmasıyla yangın arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürdü.

İDDİALARI YALANLADI

Ancak NESPR baş araştırmacısı Dan Rivera, Cumartesi günü TikTok’ta paylaştığı bir videoyla bu söylentileri yalanladı.

Rivera, “Müzede bulunuyorum ve size Annabelle’in Warrens’ın Okült Müzesi'nde olduğunu göstermek istiyorum,” dedi.

Müzenin içine girdikten sonra, ahşap bir vitrinin içinde oturan bebeği gösterdi.

Rivera, “Annabelle kayıp değil; Chicago’da falan da değil,” diyerek hayranlarını rahatlattı.

NESPR’nin Facebook hesabından yapılan ek bir açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Bu sadece bir söylenti… Annabelle çalınmadı. Bebek Warren Okült Müzesi’nde güvenli bir şekilde yerinde duruyor.”

NE OLMUŞTU

Annabelle bebeği ilk kez 1970 yılında bir öğrenciye aitti. Öğrenci, bebeğin “kötü niyetli ve korkutucu davranışlar” sergilemeye başladığını öne sürerek Warrens çiftine başvurmuştu. Çift yaptığı incelemede, bebeğin ölü bir kızın ruhu tarafından "şeytani şekilde ele geçirildiğini" iddia etmişti.