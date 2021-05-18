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Sosyal medya karıştı! Şevval Şahin kendini beğenmeyen Demet Akalın'a ateş püskürdü

18.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'i kıyaslayan Demet Akalın, "Andrea afet, diğerine güzel demeye..." ifadelerini kullandı. Akalın'ın yorumunu görünce sinirlenen Şahin ise "Umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Yazık" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.

Sosyal medya karıştı! Şevval Şahin kendini beğenmeyen Demet Akalın'a ateş püskürdü

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi. Kararın açıklamasının ardından sosyal medyada 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslanmaya başladı. Demet Akalın'ın yorumu ise Şahin'i kızdırdı.

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DEMET, ŞEVVAL'İ GÜZEL BULMADI

Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.

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"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"

Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var, yazık."

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Şevval Sam
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