Sosyal medya kızların mental sağlığı için risk

Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre, kız çocukları uykularını sağlıklı aldıkları ve arkadaşlarıyla düzenli sosyalleştikleri durumda daha sağlıklı kalıyorlar. Böylce sosyal medyanın çocuklar üzerinden olumsuz etkilerini hissetmeden yaşayabiliyorlar.

İngiltere’de öğrenciler arasında online tartışmalar ve saldırılar büyük bir problem oluşturuyor. Küçük öğrenciler birbirlerine internetten hakaret ve tehditler yöneltmeleri nedeniyle çocukların psikolojilerinin kötü etkilendiği biliniyor.

İngiltere’de öğrencilerin birbirleri hakkında çektikleri mahrem videoları yayınlamaları, sınıf arkadaşlarına sosyal medyada linç uygulamaları gibi sorunlar, çocukların psikolojilerini olumsuz etkilerken, bu sorunlar çoğu zaman mahkemelere kadar ulaşıyor.

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