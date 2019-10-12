Mynet Trend

Sosyal medya kızların mental sağlığı için risk

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

İngiltere’de Eğitim Bakanlığının yaptığı bir araştırma ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sosyal medya kızların ruhsal sağlığı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip değil. Ancak bunun bazı şartları var.

Sosyal medya kızların mental sağlığı için risk

Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre, kız çocukları uykularını sağlıklı aldıkları ve arkadaşlarıyla düzenli sosyalleştikleri durumda daha sağlıklı kalıyorlar. Böylce sosyal medyanın çocuklar üzerinden olumsuz etkilerini hissetmeden yaşayabiliyorlar.

İngiltere’de öğrenciler arasında online tartışmalar ve saldırılar büyük bir problem oluşturuyor. Küçük öğrenciler birbirlerine internetten hakaret ve tehditler yöneltmeleri nedeniyle çocukların psikolojilerinin kötü etkilendiği biliniyor.

İngiltere’de öğrencilerin birbirleri hakkında çektikleri mahrem videoları yayınlamaları, sınıf arkadaşlarına sosyal medyada linç uygulamaları gibi sorunlar, çocukların psikolojilerini olumsuz etkilerken, bu sorunlar çoğu zaman mahkemelere kadar ulaşıyor.

Yarım saatte şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı! İşte özellikleri!

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar
Saldırıyı Twitch’ten canlı yayınlandı!Saldırıyı Twitch’ten canlı yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar

2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar

Sinagog saldırısı Twitch’ten canlı yayınlandı

Saldırıyı Twitch’ten canlı yayınlandı!

Dev batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 8 ile tanışın

Dev batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 8 ile tanışın

John Wick Hex inceleme puanları bugün açıklandı

John Wick Hex inceleme puanları bugün açıklandı

Motorola One Macro bakalım bizlere neler sunuyor?

Motorola One Macro bakalım bizlere neler sunuyor?

Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.