Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)

Herkes için zor bir yıl olan 2020’yi geride bırakmak üzereyiz. Netflix’te sosyal medya hesaplarından hazırladığı bir videoyla 2020’nin özetini çıkardı. La Casa de Papel dizisinden sahnelerin yer aldığı videoda ağırlık Arturo karakterine verildi. Koronavirüs pandemisine göndermelerin yapıldığı videonun sonunda ise; "Herkese mutlu yıllar. (Sen hariç Arturo)" cümlesini kullandı.

LA CASA DE PAPEL’Lİ 2020 ÖZETİ

Videonun sonlarında 2020'den daha kötü olan tek şeyin Arturo olduğu vurgusu yapılırken, La Casa de Papel'den Covid çağrışımlı sahnelerine kurgusal numaralarla yer verildi. Ateş ölçülen bir sahne, dışarı çıkmak istemekle ilgili başka bir sahne ve kapana kısılmışlık hissiyatının gösterildiği önemli bir sahne videoda yer aldı ama eğlenceli bir müzikle bunun esprili bir gönderme olduğu vurgusu yapıldı.

La Casa de Papel'in beşinci kısım hazırlıkları sürüyor. La Casa de Papel 5. sezonun 2021 yılı içerisinde yayında olması planlanıyor.



