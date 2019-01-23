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Sosyal medya yıldızları, paylaştıkları ürünler için ücret ya da hediye alıp almadıklarını açıklayacak

BBC BBC
23.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurulu (CMA), ünlülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri, hediyeleri ya da ödünç aldıkları malları beyan etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Sosyal medya yıldızları, paylaştıkları ürünler için ücret ya da hediye alıp almadıklarını açıklayacak

Aralarında Ellie Goulding ve Rita Ora gibi şarkıcıların olduğu 16 sosyal medya yıldızı bundan sonraki paylaşımlarında bu bilgileri vermeyi kabul etti.

CMA, bu tür sosyal paylaşımlarının tüketici yasasını ihlal edebileceğini ve yıldızların ürünler için ödeme ya da hediye alıp almadıklarını beyan etmelerini istedi.

Kurul, bu tür internet üzerinden yapılan desteklerin markaların reklamını yaptığını ancak yanlış yönlendirmelere de neden olabileceğini belirtti.

Sosyal medya ünlüleri hakkında tüketici yasasını ihlal edip etmediklerini inceleyen CMA, varılan anlaşma sonrasında bu kişilerin uygulamalarını değiştirmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Bu isimler eğer anlaşma maddelerine uymazlarsa ağır para cezaları ya da 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

CMA tarafından açıklanan isimlerde bazıları:

  • Pop yıldızı Rita Ora
  • Oyuncu Michelle Keegan
  • Şarkıcı Ellie Goulding
  • Yazar ve model Alexa Chung
  • Tasarımcı ve model Rosie Huntington-Whiteley
  • Model Iskra Lawrence
  • Moda video blogcusu James Chapman

CMA, isimleri henüz açıklanmayan ünlülere de sosyal medya paylaşımlarını gözden geçirmeleri istenen uyarı mektupları gönderdi.

#REKLAM YA DA #SPONSORLU ETİKETLERİ KULLANMAK ZORUNDALAR

CMA'in üst düzey yöneticisi Andrea Coscelli "Bu etkileyiciler hayranlarının satın alma kararlarında büyük rol oynuyor. İnsanlar kolaylıkla hayran oldukları kişiden gelen tavsiyenin bir pazarlama taktiği olduğunu bilmeden yanlış yönlendirilebilirler. Paylaşıma bakar bakmaz ürünle ilgili bir çeşit ödeme ya da ödül söz konusu olup olmadığı anlaşılmalı. Böylece zor kazandığınız parayı nasıl harcayacağınıza karar verebilirsiniz" dedi.

Ürünlere destek veren ünlüler özellikle Instagram hesaplarından giysiler, arabalar, oteller, tatiller gibi hediyelerin yanısıra şirketlerden doğrudan on binlerce sterlin kazanabiliyor.

CMA bundan sonra ünlülerin ödeme almaları durumunda bu tür paylaşımlar için #reklam ya da #sponsorlu etiketlerini kullanmaları gerekiyor.

Kurul ayrıca sosyal medya platformlarının bu alandaki rolü ve sorumluluklarını da inceleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere sosyal medya ücret hediye açıklama

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