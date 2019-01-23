Sosyal medya yıldızları, paylaştıkları ürünler için ücret ya da hediye alıp almadıklarını açıklayacak

Aralarında Ellie Goulding ve Rita Ora gibi şarkıcıların olduğu 16 sosyal medya yıldızı bundan sonraki paylaşımlarında bu bilgileri vermeyi kabul etti.

CMA, bu tür sosyal paylaşımlarının tüketici yasasını ihlal edebileceğini ve yıldızların ürünler için ödeme ya da hediye alıp almadıklarını beyan etmelerini istedi.

Kurul, bu tür internet üzerinden yapılan desteklerin markaların reklamını yaptığını ancak yanlış yönlendirmelere de neden olabileceğini belirtti.

Sosyal medya ünlüleri hakkında tüketici yasasını ihlal edip etmediklerini inceleyen CMA, varılan anlaşma sonrasında bu kişilerin uygulamalarını değiştirmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Bu isimler eğer anlaşma maddelerine uymazlarsa ağır para cezaları ya da 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

CMA tarafından açıklanan isimlerde bazıları:

Pop yıldızı Rita Ora

Oyuncu Michelle Keegan

Şarkıcı Ellie Goulding

Yazar ve model Alexa Chung

Tasarımcı ve model Rosie Huntington-Whiteley

Model Iskra Lawrence

Moda video blogcusu James Chapman

CMA, isimleri henüz açıklanmayan ünlülere de sosyal medya paylaşımlarını gözden geçirmeleri istenen uyarı mektupları gönderdi.

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CMA'in üst düzey yöneticisi Andrea Coscelli "Bu etkileyiciler hayranlarının satın alma kararlarında büyük rol oynuyor. İnsanlar kolaylıkla hayran oldukları kişiden gelen tavsiyenin bir pazarlama taktiği olduğunu bilmeden yanlış yönlendirilebilirler. Paylaşıma bakar bakmaz ürünle ilgili bir çeşit ödeme ya da ödül söz konusu olup olmadığı anlaşılmalı. Böylece zor kazandığınız parayı nasıl harcayacağınıza karar verebilirsiniz" dedi.