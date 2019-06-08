Sosyal medyada Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe iddiası

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız.Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" dedi.
Bu paylaşım taraftarlar tarafından Gomis'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı yönünde yorumlandı. Bu sezon Al Hilal formasıyla 38 maça çıkan Gomis, 28 kez ağları sarstı, 6 kez de asist yaptı.
Bahçeli'den Ankara turu! 23 Haziran'daki İstanbul seçimine gönderme
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!
Dikkat! Sigara içen 5 kişiden birinde görülüyor
Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum