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Sosyal medyada Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 08.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sosyal medyada Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe iddiası

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız.Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" dedi.

Bu paylaşım taraftarlar tarafından Gomis'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı yönünde yorumlandı. Bu sezon Al Hilal formasıyla 38 maça çıkan Gomis, 28 kez ağları sarstı, 6 kez de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafitimbi Gomis galatasaray spor toto süper lig Fenerbahçe

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