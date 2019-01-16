Sosyal medyada canlı yayında intihar etti

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Altancı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. (30), gece su içmek için mutfağa gitti ve bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlattı.

TAKİPÇİLERİ İHBAR ETTİ

Bir süre hesabındaki arkadaşlarıyla sohbet eden T.Ö, "İntihar edeceğim, hakkınızı helal edin" diyerek ip hazırlamaya başlayınca sohbetteki arkadaşları ve canlı yayını izleyen başka illerden takipçiler ihbarda bulundu.

"ARAYIN, ÖLÜYOR KİMSE YOK MU?"

Konya 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbar gelirken adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canlı yayında olan T.Ö.’nün arkadaşları ise yayın sırasında, “Arayın, ölüyor yetişin, kimse yok mu? Yayındakiler seslensin, yapma yapma polis geldi" diyerek T.Ö.'yü durdurmaya çalıştı. Ancak T.Ö. kendini astı.

POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Eve kapıyı kırarak giren itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından T.Ö.’nün cesedi otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, T.Ö.’nün intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.

(İHA)



