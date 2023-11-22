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    4. Sosyal medyada gündem oldu! Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebiliyor

    Sosyal medyada gündem oldu! Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebiliyor

    22.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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    Bir optik illüzyon testi başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Görselde yer alan kaplanı görebilenlerin çok zeki olduğu öne sürüldü. Yapılan paylaşımlara göre insanların yalnızca yüzde 2' si kaplanı bulabiliyor. İşte o optik illüzyon görseli...

    Zeka ve kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Beynimizin nasıl çalıştığı, optik yanılsamalarla büyüleyici bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir görsel sosyal medyada gündem oldu. Ormanda saklanmış olan kaplanı birçok kişi göremiyor.

    5 SANİYEDE BULABİLECEK MİSİNİZ?

    Yukarıda bir kaplanın pusuya yattığı söylenen bir orman fotoğrafı görülebilir.

    Yeşil çimenler, ağaçlar ve bitkiler ormanın çoğunu kaplar. Kaplan, görünmemek için kurnazca çalıların arasına gizlenir.

    İNSANLARIN YÜZDE 2'Sİ GÖREBİLİYOR!

    İnsanların sadece yüzde 2'sinin gizli kaplanı sadece 5 saniye içinde bulabildiği söyleniyor.

    Ekran görüntüsü 2022-11-30 144120

    Yakalanması zor hayvanı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız, kaplanı ormanda keşfetmenize yardımcı olabiliriz. Ormandaki ağaçlara çok dikkat etmelisiniz.

    Resmin sağ alt kısmında Kaplan bazı ağaçlar tarafından gizlenmiştir.

    Ekran görüntüsü 2022-11-30 144136

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