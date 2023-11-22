Sosyal medyada gündem oldu! Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebiliyor

Zeka ve kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Beynimizin nasıl çalıştığı, optik yanılsamalarla büyüleyici bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir görsel sosyal medyada gündem oldu. Ormanda saklanmış olan kaplanı birçok kişi göremiyor.

5 SANİYEDE BULABİLECEK MİSİNİZ?

Yukarıda bir kaplanın pusuya yattığı söylenen bir orman fotoğrafı görülebilir.

Yeşil çimenler, ağaçlar ve bitkiler ormanın çoğunu kaplar. Kaplan, görünmemek için kurnazca çalıların arasına gizlenir.

İNSANLARIN YÜZDE 2'Sİ GÖREBİLİYOR!

İnsanların sadece yüzde 2'sinin gizli kaplanı sadece 5 saniye içinde bulabildiği söyleniyor.

Yakalanması zor hayvanı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız, kaplanı ormanda keşfetmenize yardımcı olabiliriz. Ormandaki ağaçlara çok dikkat etmelisiniz.

Resmin sağ alt kısmında Kaplan bazı ağaçlar tarafından gizlenmiştir.







