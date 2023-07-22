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Sosyal medyada gündem yaratan iddia! Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor mu?

22.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçtiğimiz aylarda evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. 2010 yılında hayatını birleştiren çiftin bu kez de boşanacakları konuşuldu. İkilinin söylentilere ilişkin herhangi bir yalanlama yapmaması ise iddiaları güçlendirdi.

Basın dünyasının popüler isimlerinden Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliklerini sonlandırmak için hamle yaptıkları iddia edildi. İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öne sürüldü.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

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Evlilikleri boyunca sık sık haklarında boşanma iddiaları çıkan ikili daha önceki iddiaları kesin bir dille yalanlanmıştı. Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyasıyla ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

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