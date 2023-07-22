Sosyal medyada gündem yaratan iddia! Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor mu?

Basın dünyasının popüler isimlerinden Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliklerini sonlandırmak için hamle yaptıkları iddia edildi. İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öne sürüldü.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Evlilikleri boyunca sık sık haklarında boşanma iddiaları çıkan ikili daha önceki iddiaları kesin bir dille yalanlanmıştı. Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyasıyla ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

