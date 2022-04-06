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Sosyal medyada gündem yaratmıştı! Ukraynalı anne, çocuğunun bedenine yazdığı yazıyı anlattı

06.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Buça bölgesindeki saldırının etkileri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada 2 buçuk yaşındaki bir kızın sırtında kişisel bilgilerinin yazılı olduğu bir fotoğraf büyük yankı uyandırmıştı. Kızının bedenine kişisel bilgilerini yazma fikrinin aklına geldiği anı anlatan anne Sasha Makoviy’in sözleri herkesi duygulandırdı.

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! Ukraynalı anne, çocuğunun bedenine yazdığı yazıyı anlattı

33 yaşındaki Sasha Makoviy ismindeki Ukrayanalı bir anne, Rus kuvvetlerinin Kiev’e yaklaştığı sırada ailesinin başına bir şey gelmesi durumunda kızı Vira’yı kurtarabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kızının bedenine yazdığı notun sosyal medyadan paylaşılmasından sonra Sasha, aynı şeyi çocukları için diğer Ukraynalı ebeveynlerin yaptığını söyledi. Sasha, “Eğer ölürsem kim olduğunu ve hangi aileden geldiğini bulabileceklerini düşündüm. Belki onunla ilgilenebilecek tanıdık birilerini bulurlardı. Gerçekten korktuğum için bilgileri Vira’nın sırtına yazmaya karar verdim. O hayatımdaki en değerli şey. Bu yüzden birbirimizi kaybedeceğimizi hayal bile edemiyorum” dedi.

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“BU KORKUNÇ”

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Kızıyla beraber Rus askeri birliklerinden kaçmak için hazırlık yaptığını dile getiren anne Sasha, kendisine bir şey olması durumunda kızının kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir yere götürülmesi için önlem almak istediğini belirtti. Kızının bedenine adı, soyadı, doğum tarihi ve aile fertlerinin telefon numarasını yazan anne aynı şekilde kişisel bilgilerin bulunduğu bir kartı da ceketinin iç kısmına işlediğini anlattı.

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Kızının sırtına tükenmez kalemle kişisel bilgileri yazdığı anlarda kendisini kötü hissettiğini anlatan anne, “O kadar titriyordum ki kelimeleri unuttum. 21. yüzyılda böyle bir şeyi yapmak zorunda olmak çok garip. Bu inanılmaz, bu korkunç” dedi.

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Ukrayna
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