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Sosyal medyada gündem yarattı! Canlı yayında muhabir kovulunca spiker ne yapacağını bilemedi

07.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de devam eden Kış Olimpiyatları ile ilgili olarak son bilgileri vermek için canlı yayına bağlanan Kanadalı bir muhabir, görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırılınca ilginç anlar yaşandı. Bu sırada canlı yayında olan spiker ise büyük bir şaşkınlık yaşadı ve ne yapacağını bilemedi.

Çin’de başlayan Kış Olimpiyatları’na dair bilgilendirme yapan bir Kanadalı bir haber kanalında ilginç anlar yaşandı. Hollanda ulusal haber kanalı NOS’un muhaberi Sjoerd den Daas, Pekin’de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarıyordu. Bu sırada muhabirin yanına yaklaşan bir güvenlik görevlisi onu kolundan tutarak bölgeden uzlaştırmaya çalıştı. Bu sırada muhabirin hala görevini yerine getirmeye çalışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

KAPAK MUHABİR

NOS yaptığı açıklamada "Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı" denildi. Diğer yandan Kış Olimpiyatları'nın düzenleyicisi komitesi tarafından olayın nedenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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