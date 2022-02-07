Sosyal medyada gündem yarattı! Canlı yayında muhabir kovulunca spiker ne yapacağını bilemedi

Çin’de başlayan Kış Olimpiyatları’na dair bilgilendirme yapan bir Kanadalı bir haber kanalında ilginç anlar yaşandı. Hollanda ulusal haber kanalı NOS’un muhaberi Sjoerd den Daas, Pekin’de başlayan Kış Olimpiyatları'yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarıyordu. Bu sırada muhabirin yanına yaklaşan bir güvenlik görevlisi onu kolundan tutarak bölgeden uzlaştırmaya çalıştı. Bu sırada muhabirin hala görevini yerine getirmeye çalışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

NOS yaptığı açıklamada "Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı" denildi. Diğer yandan Kış Olimpiyatları'nın düzenleyicisi komitesi tarafından olayın nedenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.



