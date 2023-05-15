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Sosyal medyada konuşulan iddia! 'O isim şimdi de Demet Özdemir'in peşinde'

15.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile kısa süre evliliği tek celsede son bulan Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre çapkınlığıyla tanınan Umut Evirgen şimdi de yeni boşanan oyuncunun peşinde.

Sosyal medyada konuşulan iddia! 'O isim şimdi de Demet Özdemir'in peşinde'

Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen çapkınlığıyla anılmaya devam ediyor.

Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan işletmeci sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Instagram'da fenomen olan çeşitli hesaplarda yer alan iddialara göre geçtiğimiz günlerde boşanan ve ateşli sahneleriyle de gündeme gelen Özdemir de Evirgen de karşı bir hamle yaptı.

İddiaya göre Demet Özdemir Umut Evirgen'i takibe aldı. Şimdi gözler bu ikili de ancak ikiliden henüz bir yorum yok...

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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