Sosyal medyada paylaşıldı: Tom Cruise'un uzaya gideceği tarih belli oldu

Tom Cruise’un dile getirdiği, Tesla CEO’su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) desteğiyle uzayda çekilecek olan ilk filmle ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Screen Rant'in haberine göre Tom Cruise, Ekim 2021’de uzaya gidecek.

Uzayla alakalı haberlerin tümünün yer aldığı Space Shuttle Almanac’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Cruise’un projesinin tüm ilgili taraflardan yeşil ışık aldığı doğrulandı. Paylaşımda ayrıca NASA'nın iki uzay yürüyüşü rekorunu elinde tutan astronot Michael Lopez-Alegria’nın da uzay görevinde yer alacağı belirtildi. Uzay yolculuğuna çıkıldığında hem Cruise hem de yönetmen Doug Liman gemide olacak.

3 YILLIK PROJE PLANI

Twitter paylaşımında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üç yıllık programının görüntüsü de yer alıyor. Görselde Ekim 2021’de "SpaceX Crew Dragon Axiom Tourist Flight" ibaresiyle birlikte Cruise ve Liman’ın isimleri görülebiliyor.

Programda ayrıca Cruise ve Liman’ın bulunacağı uzay aracında hala bir kişilik boş yer olduğu da görülüyor. Çekimin sorunsuz gerçekleşmesi için bu yerin bir yapımcıya veya kameramana ayrılabileceği aktarıldı.

Projeye dair cevaplanması gereken çok fazla soru olsa da parçaların yavaş yavaş tamamlanacağı anlaşılıyor. Liman’ın dahil olması Cruise’un hayalinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğuna işaret ediyor.

