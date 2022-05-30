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  4. Sosyal medyada paylaştı... Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Sosyal medyada paylaştı... Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar kamerada

30.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Feci kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı. İşte korku dolu o anlar!

Sosyal medyada paylaştı... Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Kaza, cuma akşamı Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) otomobile, Seçil Dilek (20) kullandığı otomobille çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18), Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anının, araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Karaorman Mahallesi muhtarı Necmi Çakır’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, kaza anı saniye saniye yer aldı.

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Görüntülerde Çakır’ın Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olduğu aracına, dört yolun birleştiği noktadaki kavşaktan kontrolsüz ve hızlı olarak karşı şeride geçen Seçil Dilek yönetimindeki otomobilin çarptığı görülüyor.

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Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıklarının açıldığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedilirken, klakson sesi ile diğer otomobildeki yaralıların çığlıkları da duyuluyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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