Mynet Trend

Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

sesamos sesamos
HABER  | 24.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı etiket yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" etiketi açıldı.

Kısa sürede "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Ivanka sütyensiz sokağa çıktı, sosyal medya yıkıldı!

Annesi izledi! "500 dolar karşılığında..."

Annesi izledi! "500 dolar karşılığında..."

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'

'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'

Görüntüler 'pes' dedirtmişti! Yakalandı

Görüntüler 'pes' dedirtmişti! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Korkunç olay! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Güvenlik güçlerine teslim olan terörist örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olan teröristten kan donduran açıklamalar!

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

İstanbul'da filmleri aratmayan uyuşturucu kovalamacası kamerada

İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli aileler barıştı

Korkunç olay! Okuldan kaçmaya çalıştığı iddia edilen öğrenci pencereden düştü

Ortaokulda dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.