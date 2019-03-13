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Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası başlatıldı

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HABER  | 13.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yaşanan polemik sonucunda sosyal medyada 'We are Erdogan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası başlatıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" demişti.

ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA: SEN ZALİMSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Netanyahu'ya verdiği cevapta "Ey Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz" ifadelerini kullanmıştı.

TWITTER'DA BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Yaşanan bu polemiğin ardından, sosyal medyada 'We are Erdoğan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar sonucunda 'We are Erdoğan' Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti, dünya gündeminde ise üst sıralara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu paylaşımlarda bulunan isimler arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan We are Erdoğan sosyal medya

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