Sosyal medyada yeni akım: Üçgen dansı

Bir video paylaşım uygulaması ile başlayıp yayılan ‘Triangle challenge' Rusya'ya da sıçradı. Üç kişinin üçgen oluşturduktan sonra kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp üçgeni bozmadan sırayla ortaya doğru atladığı bu yeni akım, sosyal medyada hızla yayıldı.
Akıma, birçok meslek grubundan kişi dahil oldu. Rus Nordstar Havayolları'ndan üç kabin görevlisi ‘triangle challenge'a uyanlardandı.
(Sputnik)
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