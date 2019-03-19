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Sosyal medyada yeni akım: Üçgen dansı

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bir video paylaşım uygulaması ile başlayan ‘Triangle challenge’ (Üçgen dansı) Rusya’da hızla yayıldı. Hostesler, hastane görevlileri ve dj’ler akıma uyanlardan oldu.

Bir video paylaşım uygulaması ile başlayıp yayılan ‘Triangle challenge' Rusya'ya da sıçradı. Üç kişinin üçgen oluşturduktan sonra kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp üçgeni bozmadan sırayla ortaya doğru atladığı bu yeni akım, sosyal medyada hızla yayıldı.

Akıma, birçok meslek grubundan kişi dahil oldu. Rus Nordstar Havayolları'ndan üç kabin görevlisi ‘triangle challenge'a uyanlardandı.

(Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya üçgen dansı Triangle challenge akım

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