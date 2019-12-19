Sosyal medyadaki fotoğraflarla "estetik" tuzağına dikkat

İçinde bulunduğu ekiple Türkiye'nin ilk yüz, rahim ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, güzellik merkezinde yaptırdığı estetik sonucu dudağında zarar oluştuğu iddia edilen Songül Uzunoğlu'nun durumuyla estetik ameliyatların yeniden gündeme geldiğini söyledi. Estetik dünyasının büyük bir "pasta" olduğunu ifade eden Özkan, bu pastanın da işin sağlıktan çok ticari yönünü düşünenlerin iştahını kabarttığını dile getirdi.

Estetik operasyonların bu nedenle ilgisiz ve bilgisiz kişiler tarafından yapılmaya başlandığını vurgulayan Özkan, güzellik merkezlerinin sağlık hizmeti vermeye başladığını, bu merkezlerde çok ciddi şekilde mağdur olan hastaların kendilerine başvurduğunu ifade etti.

Diş hekimleri, kuaförler bile estetik yapıyor

Çok vahim tablolarla kendilerine gelen kişilerin olduğuna işaret eden Özken, şöyle konuştu:

"Estetik mağduru kişiler, haklarını adliyede arıyor. Biz de bilirkişi olarak görev yapıyoruz. Çok farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Kendi alanı olmayıp da başka alanlarda ameliyat yapan hekimler, diş hekimleri, kuaförler bile estetik ameliyat yapıp, insanların yüzünü, göğüslerini bozuyor. Bu vakalar sonra eski hallerine dönmek için bize başvuruyorlar. Sonrasında orijinal dokularını bile elde edemiyoruz. Yanlış işlemler bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bu ameliyatları yapacak insanların ciddi eğitimden geçmesi gerekiyor. Aldıkları bir sertifika bu ameliyatları yapmak için yetersiz."