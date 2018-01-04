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Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 10:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

Şarkıcı Demet Akalın Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi.

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefesiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.

DEMET'TEN BÜYÜK ALTIN

Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı. Son olarak twitter adresinden bir açıklama yapan Şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

demet-akalin-nefessiz-kalan-cocugu-kurtaran-10415316_271_m

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın kahraman şoför

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
allah senden razı olsun gözlerim yaşardı, allah uzun ömür versin. ilk yardımın önemi.
Aynen, vallahi gözlerim yaşardı. O ölü gibi duran bebeğe resmen can geldi. Allah bu şoför kardeşimizden razı olsun. Çok büyük iş başarmış bence daha büyük bir ödül verilmeli. Belediye başkanının fotoğraf çekilir çekilmez şoförü kapı dışarı eder gibi davranışı da pek hoş görünmüyor.
Helal sana ya bir büyük altın yanı 1000 tl, ne demek biliyor musun cok buyuk yardım Allah senden razı olsun, Allah ne muradın varsa versin.. 35 bin tl e çizme alan biri için bin tl jest ayıp olmuyor mu? Ya yapma ya da tam yap..
5 gün önce babamı kaybettim. Nasıl acı olduğunu malum. Şimdi o anne babanın nasıl sevindiğini düşünüp ağlıyorum şimdi. Allah razı olsun. Hayatın boyunca dert görmeyesin inşallah.
üzülme kardeşim, mekanı cennet olur inşallah.
Helal sana demetttt nasıl da hemşerisine sahip çıkar aslın da bu jesti şöförümüzün amirleri yapmalı idi ama görmek nasip olmadı.
@mavimor bir maaş ödül verdiler ya... yeter bence. fazlası abartı olur. millet ödül almak için film çevirmeye başlar sonra
ASLANSIN BEE ABİCİMM
Aferin kiz demoşum helal sana
Altı üstü 3 kuruşluk altın yakacaksın dünyaya ilan etmeye ne gerek var. Bebek üzerinden bile prim yapacak kadar sonradan görme
Ne güzel reklam ama.Birde vergiden düşte tam olsun.
seni doğuran anaya kurban dünya alem helal olsun kardeşim sana bu dünya dönüyorsa sen ve snin gibi iyi yürekli insanlar sayesindedir
allah razı olsun ya demet akalın ne büyük hediye. haberin videosunu izlerken çok duygulandım allah razı olsun kardeşim :)
Allah senden razı olsun.İzlerken ağladım.Anne ve babası adına sana çok teşekkürler...Allah seni sevdiklerine bağışlasın işin gücün rast gelsin.
sen önce verdiğin sözğ tut.viillanda paranı bulan kardeşimizle niye helalleşmessin demet abla yakışıyormu sana az paramı 1.200.000 tl.git helallik al bali.
Allah o sabinin yaşaması, ailesinin o mutluluğu yaşaması için o şoför arkadaşı vesile kıldı, ömrü boyunca onu da mutlu etsin, ona da bir can bağışlasın inşaAllah..
Helal olsun senin gibi adama ...
helal olsun be kardeşim.ağlattın bizi. allah ömrüne ömür katsın , bir aileye evlat acısı yaşatmamışsın ya.dualarımız seninle .allah razı olsun sana
Helal olsun koca yürekli insan......Rabbim bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacaktır...
Allah senden razi olsun senin gibi soforler her ile lazim
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