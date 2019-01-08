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Sosyal medyadan iğrenç tacizi ifşa etti!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 08.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

Denizli’de bir kadın sosyal medya üzerinden verilen iş ilanına yaptığı başvuruda ilan sahibi erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek, yazışmaları sosyal medya gruplarından paylaştı.

Sosyal medyadan iğrenç tacizi ifşa etti!

Denizli’de sosyal medyadan iş ilanı veren bir kişinin, ilana başvurmak için mesaj atan kadına verdiği cevaplar akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre, A.K., isimli şahıs sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. İş arayan S.A. isimli genç kadın ise A.K.’ye masaj atarak iş için bilgi isteyip, hala eleman arayıp aramadıklarını sordu. Bunun üzerine A.K., S.A.’ya iş başvurusu ile ilgisi olmayan sorular sormaya başladı.

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A.K., görüşmeye önce “Yaşın kaç, evli misin bekar mı? Nerede oturuyorsun? Tecrüben var mı?” gibi sorular ile başlarken, S.A.’nın nişanlı olduğunu söylemesi üzerine, “Hımm sıkıntı olur, bekar düşünüyorum, nişanlın kıskanır, nişanlını seviyor musun, neyse mutluluklar” gibi söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

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Konuşmalarının ekran görüntülerini alarak sosyal medyada Denizlililerin bilgi alışverişi yaptığı Trafik ve Yaşam Grubu’nda paylaşan S.A.’nın, A.K.'den şikayetçi olacağı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Denizli taciz

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