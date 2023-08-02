Sosyal medyadan otel havlularına isyan etti! “Büyük bedenim ve bana küçük geliyorlar”

TikTok’tan yaptığı paylaşım sayesinde kısa sürede viral olmayı başaran Gianna isimli bir kullanıcı otellerdeki havlularının ebatlarından dert yandı. Paylaşımında duştan yeni çıktığı anları çeken Gianna, havlunun vücudunun yarısını açıkta bıraktığını göstererek, “Tatildeyken otel havluları sizin ebatınıza göre yapılmamıştır.Büyük bedenim ve bana küçük geliyorlar” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer sorunu yaşadıklarını söyleyerek Gianna’ya destek verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Acını hissediyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu her zaman başıma geliyor? Bu havluları kime göre yapıyorlar?” yorumunu ekledi.

