Sosyal medyadan tepki toplamıştı! Köpeğini ‘Pikachu’ gibi boyayan adamın cezası belli oldu

Pokemon karakteri Pikachu’ya olan sevgisini göstermek isteyen Torres, evcil hayvanını sarı, kırmızı ve siyah renklere boyaması tepki çekti. Köpeğiyle birlikte Miami Heat ile Minnesota Timberwolves arasındaki basketbol maçında tribünde yer alan Torres görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra tepkileri çekmişti. Zaza isimli köpeğin renklerini gören sosyal medya kullanıcıları adeta çılgına dönerken Torres para cezasına çarptırıldı.

“ARAŞTIRMAMI YAPTIM”

Sosyal medyada gösterilen tepkinin sonrasında Torres, köpeğinin tüylerini boyamadan önce kapsamlı bir araştırma yaptığını ve boyaların hayvana zarar vermediğini söyledi.

Yasadışı bir durum olduğundan haberi olmadığını belirten Torres, “Araştırmamı yaptım. Bunun köpeğimi hiçbir şekilde etkileyemeyeceğinden emindim. Boya 6 ay içinde zaten çıkacak” dedi.