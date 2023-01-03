Göz dövmesi yaptırmak istemişti! Dövmecinin hatası kabusu oldu... Bir gözü tamamen çıkartıldı, diğeri kör oldu

Polonya’da bir dövme stüdyosu bulunan bir kişinin göz küresi dövmesine yönelik olarak yaptığı hata, genç bri kadının gözlerini kaybetmesine neden oldu. Polonya’da yaşayan Sadowska gözlerinin beyazına siyah dövme yaptırmak istedi ve dövmecinin yolunu tuttu. Ancak işlemin yanlış bir şekilde uygulanması sonucunda gözlerini kaybetti. İkili arasında devam eden mahkemede işlemin başarısız olmasından sonra ortaya çıkan sonuçtan dövme sanatçısı sorumlu tutuldu.

KOMPLİKASYONLAR ANINDA ÇIKTI

Durumuna yönelik olarak yerel basında konuşan Sadowska, “Dövme sanatçısının portföyünde bu tür düzinelerce prosedür vardı. En azından o öyle dedi. Sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Tıp eğitimi aldığını da iddia etti ki bu da şüpheli." dedi.

Sadowska'nın komplikasyonları neredeyse anında başladı, o zamanlar 21 yaşında olan Sadowska, görme yeteneğini iyileştirmek amacıyla hiçbiri işe yaramayan üç ameliyat geçirmek zorunda kaldı.Başarısız dövme işi nedeniyle Sadowska, glokom ve ilerlemiş katarakt geliştirdi ve sonunda gözlerinden biri implantla değiştirildi.

DAVA AÇTI

Sadowska daha sonra dövme stüdyosuna dava açtı ve altı yıl sonra sorumlu dövmeci, kurbana yardım sağlamamaktan ve kalıcı sakatlığa neden olmaktan suçlu bulundu. Piotr A, Sadowska'ya 28.000 sterlin (yaklaşık 633 bin 230 TL) para cezasına ve bir yıl boyunca ayda 30 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.