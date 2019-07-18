Mynet Trend

Sosyal medyanın gündemindeki yaşlandırma uygulaması FaceApp güvenilir mi?

BBC BBC
18.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve yapay zeka sayesinde insanların fotoğraflarını değiştirerek farklı görünümler kazandıran FaceApp uygulamasının güvenilirliği sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Uygulamanın sahibi olan Rus şirket ise bütün fotoğraf galerisine erişim edinmediğini ve bir fotoğrafın bulut sistemlerinde en fazla 48 saat kaldığını açıkladı.

Sosyal medyanın gündemindeki yaşlandırma uygulaması FaceApp güvenilir mi?

Türkiye'de de özellikle yaşlandırma etkisiyle sosyal medyada fotoğrafların sıkça paylaşılmasına neden olan FaceApp'i Cem Yılmaz'dan Engin Öztürk'e, Defne Samyeli'den Yonca Evcimik'e çok sayıda ünlü de kullandı.

Rus bir şirketin geliştirdiği bir uygulama olan FaceApp iki yıl önce de gündem olmuştu.

Ancak o zaman daha çok kişilerin fotoğrafları üzerinden etnik kimliklerinin değişmesini sağlıyordu; bu özelliği de büyük tartışma yaratmıştı.

Uygulamayı kullananlar fotoğrafları üzerinden yüzlerine sakal ekleme, makyaj yapma ya da cinsiyet değiştirme gibi birtakım efektler yaratabiliyor.

Şirket bunu yaparken de yapay zekayı kullanıyor.

cem

Son dönemde yaşlandırma efektiyle sosyal medyayı işgal eden uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından güçlü bir şekilde dile getirildi.

Bütün fotoğraf galerisine erişimi yok
Özellikle kimi kullanıcılar, uygulamanın bütün fotoğraf galerilerine erişim sağladığını öne sürdü.

Ancak TechCrunch internet sitesi, yaptıkları testlerde uygulamanın böyle bir erişiminin olmadığını ortaya çıkardı.

Uygulama sadece tek bir fotoğrafa erişim sağlıyor; fotoğrafı kendi bulut sistemine yükleyerek gerekli değişiklikleri uyguluyor.

Şirket, bu fotoğrafları farklı amaçlarla sisteminde sakladığı iddialarına ise her bir fotoğrafın bulut sisteminden 48 saat içinde silindiğini belirterek cevap verdi.

Siber güvenlik araştırmacısı olan Jane Manchun Wong ise attığı tweetinde bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu, uygulamanın yüz editleme kodlarını bulutta tutarak rakiplerinin ele geçirmesinin önüne geçtiğini ve böylece piyasa rekabetinde öne geçtiğini aktardı.

Merkezi Rusya'nın St Petersburg şehrinde olan şirketin sunucuları ise ABD'de yer alıyor.

defne_sameli

Kimi kullanıcılar ise uygulamanın yüz tanıma algoritması geliştirmek için fotoğrafları sistemine yüklediğini aktardı.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov ise BBC'ye yaptığı açıklamada, fotoğrafların bu amaçla kullanılmadığını söyleyerek fotoğrafları sadece düzenlemek için kullandıklarını aktardı.

REKLAM AMAÇLI KULLANILIR MI?

Dile getirilen eleştirilerden bir başkası ise uygulamanın sözleşmesinde fotoğrafların reklam amaçlı kullanılabileceğine dair bir ibarenin yer alması.

Ancak Twitter gibi birçok uygulamada da benzeri bir ifade yer alıyor.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov yine BBC'ye yaptığı açıklamada uygulamasının gizlilik sözleşmesinin çok genel geçer olduğunu, reklam amaçlı fotoğraf paylaşmak gibi bir amaçlarının olmadığını, daha farklı özelliklere ulaşmak isteyen kullanıcılardan aldıkları ücretin asıl gelir modellerini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada ise verilerinin silinmesi için kullanıcılardan çok sayıda talep aldıklarını, destek ekiplerinin bu mesajlarla yüklü olduğunu ve hepsine yetişmeye çalıştıkları aktarıldı.

FaceApp ile ilgili dönen tartışmalar, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği ve gizlilik ile ilgili konuların farklı uygulamalarla çok sık gündeme geleceğini tekrar hatırlatmış oldu.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!
Fortnite v9.40 Güncellemesi YayınlandıFortnite v9.40 Güncellemesi Yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FaceApp uygulama telefon yaşlandırma uygulaması

En Çok Okunan Trend Haberler

Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı!

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

Instagram'dan dikkat çeken adım! Birçok ülkede devreye girdi

Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!

Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!

Fortnite v9.40 Güncellemesi Yayınlandı

Fortnite v9.40 Güncellemesi Yayınlandı

YouTube Premium Ülkemizde Hizmete Girdi!

YouTube Premium Ülkemizde Hizmete Girdi!

Luigi’s Mansion 3’ün çıkış tarihi belli oldu

Luigi’s Mansion 3’ün çıkış tarihi belli oldu

YUCON: Awakening’de neler oldu?

YUCON: Awakening’de neler oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.