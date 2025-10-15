Mynet Trend

Sosyal medyanın popüler İnfluencerından şoke eden haber! Kızı da kendisi de ayrı ayrı odalarda...

Rio de Janeiro’da yaşayan influencer Lidiane Aline Lorenço ve 15 yaşındaki kızı Miana, evlerinde ölü bulundu. Beş gün boyunca kendilerinden haber alınamayan anne-kızın ölüm nedeni hala belirsizliğini koruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çiğdem Sevinç

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan influencer Lidiane Aline Lorenço (33) ve 15 yaşındaki kızı Miana Sophya Santos, evlerinde ölü bulundu. Komşuların daireden gelen kötü kokular üzerine ihbarda bulunmasıyla trajedi ortaya çıktı.

Cuma günü, Rio’nun güneybatısındaki Barra da Tijuca bölgesinde bulunan apartmana gelen itfaiye ekipleri, anne ve kızının cansız bedenlerini evin farklı odalarında buldu. Miana'nın salonda, Lidiane'nin ise yatak odasında bulunduğu bildirildi.

Lidiane Aline Lorenço, Instagram'da 54 binden fazla takipçiye sahipti ve sık sık modellik fotoğraflarını paylaşıyordu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre, dairede ya da cesetlerde herhangi bir darp ya da şiddet izine rastlanmadı. Rio’daki 16. Polis Karakolu'ndan yapılan açıklamada, olay yerinde adli inceleme yapıldığı, ancak şu ana kadar kesin ölüm nedenlerinin belirlenemediği belirtildi. Adli tıp tarafından yapılan otopsi sonuçları da netlik kazanmadı ve ileri testlerin sürdüğü aktarıldı.

Anne-kızın yaklaşık beş gündür görülmedikleri, komşuların daireden gelen kötü kokuyu fark etmesiyle durumun yetkililere bildirildiği öğrenildi.

Cenaze töreni, 12 Ekim Pazar günü, ailelerinin memleketi olan Santa Catarina eyaletindeki Santa Cecília Belediye Mezarlığı’nda yapıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

