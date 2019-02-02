Sosyal medyanın ünlü isimlerine sert eleştiri

Başta Kim Kardashian ve ablası Kourtney olmak üzere gösteri dünyasının sosyal medyada da fazla göz önüne çıkan ünlülerine "gençlerin hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz" suçlaması geldi.
Kim ve Kourtney Kardashian'ın yanı sıra İngiliz TV ünlüleri Vicky Pattison, Katie Price ve Lauren Goodger'ın bu şekilde suçlanmasının nedeni ise Instagram sayfalarında yaptıkları paylaşımlar.
Her birinin milyonlarca takipçisi olan bu ünlüler, iştah kesip zayıflamaya yardımcı olan ancak sağlığı bozan ürünlerin reklamını yaptıkları için eleştiri oklarını üzerlerine çekti.
Bu ünlüler, yemek yerine tüketilebilen içecekler, iştah kesen lolipoplar, diyet hapları, detoks çayları gibi ürünlerle çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak binlerce dolar reklam geliri elde ediyorlar.
TAKİPÇİLERİNİN HAYATIYLA OYNUYOR
Aynı zamanda genç takipçilerini de bu ürünleri kullanıp kendileri gibi görünmeye özendiriyorlar. Ancak uzmanlara göre bu ünlülerin yaptığı takipçilerinin hayatıyla oynamak. Çünkü, hızlı zayıflamak için kullanılan bu ürünler, özellikle de gençlerde geri dönülmez zararlara yol açabiliyor.
Uzmanlar, sosyal medyayı bir gelir aracı olarak kullanan bu ünlülerin, reklamını yaptıkları ürünlerin olası zararlarıyla ilgili hiçbir uyarıda bulunmadığını da sözlerine ekliyor.
Sosyal medyadan hatırı sayılır bir gelir elde eden Kim Kardashian'ın Instagram'daki takipçi sayısı 126 milyon. Ablası Kourtney Kardashian'ı ise 72.9 milyon kişi takip ediyor.
Bu tür reklamlara Instagram sayfasında en çok yer veren İngiliz yıldız Vicky Pattison'ı 4. 2 milyon kişi takip ediyor.
Kendisi de çok sık kilo alıp veren ve bu tür zayıflama ürünlerinin reklamını sosyal medyadan yapan Lauren Goorger'ın takipçi sayısı ise diğerlerine göre biraz daha düşük. Onu 780 bin kişi takip ediyor.
Lauren Goodger, kendisi de çok sık kilo alıp verdiği için bu tür firmalardan çok sayıda reklam teklifi alıyor.
Vicky Pattison'ın Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunuyor.
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