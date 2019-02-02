Sosyal medyanın ünlü isimlerine sert eleştiri

Başta Kim Kardashian ve ablası Kourtney olmak üzere gösteri dünyasının sosyal medyada da fazla göz önüne çıkan ünlülerine "gençlerin hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz" suçlaması geldi.

Kim ve Kourtney Kardashian'ın yanı sıra İngiliz TV ünlüleri Vicky Pattison, Katie Price ve Lauren Goodger'ın bu şekilde suçlanmasının nedeni ise Instagram sayfalarında yaptıkları paylaşımlar.

Her birinin milyonlarca takipçisi olan bu ünlüler, iştah kesip zayıflamaya yardımcı olan ancak sağlığı bozan ürünlerin reklamını yaptıkları için eleştiri oklarını üzerlerine çekti.

Bu ünlüler, yemek yerine tüketilebilen içecekler, iştah kesen lolipoplar, diyet hapları, detoks çayları gibi ürünlerle çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak binlerce dolar reklam geliri elde ediyorlar.

TAKİPÇİLERİNİN HAYATIYLA OYNUYOR

Aynı zamanda genç takipçilerini de bu ürünleri kullanıp kendileri gibi görünmeye özendiriyorlar. Ancak uzmanlara göre bu ünlülerin yaptığı takipçilerinin hayatıyla oynamak. Çünkü, hızlı zayıflamak için kullanılan bu ürünler, özellikle de gençlerde geri dönülmez zararlara yol açabiliyor.