Sosyal medyanın ünlü isimlerine sert eleştiri

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ı bilmeyen yoktur artık... Sosyal medyayı kullanma biçimi sık sık eleştirilen Kardashian'a ve ona benzer ünlü isimlere sert bir eleştiri geldi

Sosyal medyanın ünlü isimlerine sert eleştiri

Başta Kim Kardashian ve ablası Kourtney olmak üzere gösteri dünyasının sosyal medyada da fazla göz önüne çıkan ünlülerine "gençlerin hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz" suçlaması geldi.

Kim ve Kourtney Kardashian'ın yanı sıra İngiliz TV ünlüleri Vicky Pattison, Katie Price ve Lauren Goodger'ın bu şekilde suçlanmasının nedeni ise Instagram sayfalarında yaptıkları paylaşımlar.

Her birinin milyonlarca takipçisi olan bu ünlüler, iştah kesip zayıflamaya yardımcı olan ancak sağlığı bozan ürünlerin reklamını yaptıkları için eleştiri oklarını üzerlerine çekti.

5c5543cfc03c0e1b94466ff8

Bu ünlüler, yemek yerine tüketilebilen içecekler, iştah kesen lolipoplar, diyet hapları, detoks çayları gibi ürünlerle çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak binlerce dolar reklam geliri elde ediyorlar.

TAKİPÇİLERİNİN HAYATIYLA OYNUYOR

Aynı zamanda genç takipçilerini de bu ürünleri kullanıp kendileri gibi görünmeye özendiriyorlar. Ancak uzmanlara göre bu ünlülerin yaptığı takipçilerinin hayatıyla oynamak. Çünkü, hızlı zayıflamak için kullanılan bu ürünler, özellikle de gençlerde geri dönülmez zararlara yol açabiliyor.

Capture

Uzmanlar, sosyal medyayı bir gelir aracı olarak kullanan bu ünlülerin, reklamını yaptıkları ürünlerin olası zararlarıyla ilgili hiçbir uyarıda bulunmadığını da sözlerine ekliyor.

Sosyal medyadan hatırı sayılır bir gelir elde eden Kim Kardashian'ın Instagram'daki takipçi sayısı 126 milyon. Ablası Kourtney Kardashian'ı ise 72.9 milyon kişi takip ediyor.

5c5543d8c03c0e1b94467002

Bu tür reklamlara Instagram sayfasında en çok yer veren İngiliz yıldız Vicky Pattison'ı 4. 2 milyon kişi takip ediyor.

Kendisi de çok sık kilo alıp veren ve bu tür zayıflama ürünlerinin reklamını sosyal medyadan yapan Lauren Goorger'ın takipçi sayısı ise diğerlerine göre biraz daha düşük. Onu 780 bin kişi takip ediyor.

5c5543e5c03c0e1b94467004

Lauren Goodger, kendisi de çok sık kilo alıp verdiği için bu tür firmalardan çok sayıda reklam teklifi alıyor.

5c5543eac03c0e1b9446700c

Vicky Pattison'ın Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunuyor.


PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda... Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...
Survivor heyecanı başlıyor! İşte yeni yarışmacılarSurvivor heyecanı başlıyor! İşte yeni yarışmacılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Bursa! Sokakta çırılçıplak yürüdü

Yer: Bursa! Sokakta çırılçıplak yürüdü

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Esra Erol'un programında çarpık ilişki skandalı!

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

Sosyal medyada tepki yağıyor! 'Hamileyim, beni rahat bırakın'

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Rap dünyası yıkılıyor! Hepsi aynı anda...

Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2019 Türk ve Yunan takımları!

Survivor heyecanı başlıyor! İşte yeni yarışmacılar

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi ne yapıyor?

Yılan Hikayesi'nin güzel Eleni'siydi! Bakın şimdi ne yapıyor?

'Vegan olması' karşılığı hayranına ömür boyu bilet sözü veren Beyonce...

Sosyal medyayı sallayan teklif...

Jessica Biel’i, eşi Justin Timberlake sosyal medyada ifşa ederse...

Yok böyle ifşa... Sosyal medyada olay oldu

Acun Ilıcalı, Survivor çekiminden paylaştı

Survivor çekiminden ilk kareyi paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.