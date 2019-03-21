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Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Serpil Bayar Serpil Bayar
EĞLENCE  | 21.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım daha ortaya çıktı. Bu akımın ne olduğu ve nasıl yapıldığına dair detaylar ise haberimizde...

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım patlamasın. Son günlerde sosyal medyada viral olmaya aday olan akımın adı ise Triple dance yani 3'lü dans.

Oldukça eğlenceli olan bu akım kişiler arasında bir salgın gibi yaygınlaşmaya ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmaya başladı. Bizim halayımızı andıran her kesimden insanı etkisi altına alan bu dans basit görünmesine rağmen gerçek bir uyum gerektirdiği kesin.

İşte sosyal medyanın yeni akımı 3'lü dans:

http://www.mynet.com/sosyal-medyada-yeni-akim-ucgen-dansi-5548291-myvideo

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sosyal medya tiktok yeni akım 3lü dans triple dance

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