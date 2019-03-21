Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım patlamasın. Son günlerde sosyal medyada viral olmaya aday olan akımın adı ise Triple dance yani 3'lü dans.

Oldukça eğlenceli olan bu akım kişiler arasında bir salgın gibi yaygınlaşmaya ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmaya başladı. Bizim halayımızı andıran her kesimden insanı etkisi altına alan bu dans basit görünmesine rağmen gerçek bir uyum gerektirdiği kesin.

İşte sosyal medyanın yeni akımı 3'lü dans:

http://www.mynet.com/sosyal-medyada-yeni-akim-ucgen-dansi-5548291-myvideo

