Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Online dizi ve film platformu Netflix'in yeni filmi Bird Box Netflix tarihinin en iyi açılış yapan filmi olarak tarihe geçti. Ancak ünlü oyuncu Sandra Bullock'un başrolünde yer aldığı yapım sosyal medyada tehlikeli bir akımın başlamasına yol açtı.

Kısa sürede popüler olan filmdeki gibi gözlerini bağlayan kullanıcılar koydukları hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Buna verilen isim ise Bird Box Challenge! Bu akım ABD'de bir trafik kazasına neden oldu. Gözleri bağlı bir şekilde otomobil kullanan 17 yaşındaki genç kazaya neden oldu. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Bu akımın sosyal medyada popülerleşmesi üzerine Netflix'ten bir açıklama gelmişti. Netflix "bu akımın nasıl başladığınız bilmiyoruz ama lütfen yapmayın" sözleri ile başladığı mesaj "2019'u hastanede geçirmenizi istemiyoruz" sözleri ile son bulmuştu.



