HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu iddiasına soruşturma

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu iddiasına soruşturma

13.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir veteriner hekimin köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddialar üzerine valilik olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. İşte tepki çeken olayın detayları!

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu iddiasına soruşturma

Veteriner hekim S.K., geçen ağustos ayında yanına getirilen sokak köpeğine kısırlaştırma operasyonu uyguladı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde; S.K.'nin masa üzerinde yatar vaziyetteki ayakları iple bağlı köpeğin karın kısmını kestiği, bu sırada hayvanın çırpındığı görüldü. Görüntülerin ardından kısırlaştırma operasyonunun anestezi uygulanmadan yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı veteriner hekim S.K.'ye tepki gösterdi.

'MESLEKTEN MEN EDİLMELİ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Anestezi vermeden bir canlıyı kısırlaştırma için diri diri kesmek caniliktir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği bu veteriner hekimin bir daha hiçbir canlıya zarar vermemesi ve tıbbı ve etik kurallara uygun çalışan hekimlere haksızlık olmaması için inceleme başlatılıp, meslekten men edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan veteriner hekim S.K., telefonlara yanıt vermedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Şubat Sevgililer Gününde İstanbulda nereye gidilir?14 Şubat Sevgililer Gününde İstanbulda nereye gidilir?
Kıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıKıbrıs'ta yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Flaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacakFlaş iddia: Rusya-Ukrayna savaşı 4 gün sonra başlayacak
Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

İlginizi Çekebilir

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.