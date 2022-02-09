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Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi nedir? Sosyete mantısına özel dokunuş

09.02.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyete mantısı sosu ve tarifiyle tadanlardan tam not alıyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde ve özel günlerde servis edilen bu yiyecek hem de doyurucudur. Kıyma ve yufka ile hazırlanan sosyete mantısı için 300 g kıyma gerekiyor. Sosyete mantısı yaparken yufkaların ince olması, mantının daha rahat sarılmasına olanak sağlar. Ülkemizin her tarafında sevilerek tüketilen bir tarif olan mantıyı bir de böyle deneyin. İşte sosyete mantısı tarifi ve malzemeleri...

Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi nedir? Sosyete mantısına özel dokunuş

Menülerine sosyete mantısını eklemek isteyenler tarifi araştırmaya koyuldu. Sosyete mantısı yapmanın püf noktalarından biri de, yuflar çok büyük ise 4 yerine 6 parça kesmek ve 1 yufkadan 6 tane mantı elde etmektir. Mantıyı hazırlarken yufka boyutuna dikkat edilmeli. Ayrıca sosyete mantısının pişirme süresi fırınlar sebebiyle değişebilir. Sosyete mantısınının kızarmadan, pembeleşmiş kıvamında fırından çıkarılması önerilir. İşte sosyete mantısı tarifi ve malzemeleri...

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

  • 3 adet yufka
  • 300g kıyma
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • Pul biber
  • Tuz
  • Maydanoz
  • Nane
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • yarım su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Pul biber
  • Sarımsaklı yoğurt

Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi nedir? Sosyete mantısına özel dokunuş

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Mantının iç harcını hazırlamak için soğanı ince ince doğrayın ve sıvı yağ ile pembe rengini alana kadar kavurun. Üzerine kıyma ilave edin ve kavurma işlemini sürdürün. Kıymanın rengi değiştiğinde tuz, salça ve baharatları koyun.

Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi nedir? Sosyete mantısına özel dokunuş

Yufkayı 4'e kesin ve parçaların üzerine sıvı yağ ile su karışımı sürün, iç harçtan serpin. Sonrasında rulo şeklinde, gül böreği gibi sarın. Üzerine yağ karışımı sürün ve 170 derece fırında pişirin. Pembe rengini alınca fırından çıkarın, servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağında yakılan nane ve pul biber dökün. Afiyet olsun...


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