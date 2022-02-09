Sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı tarifi nedir? Sosyete mantısına özel dokunuş

Menülerine sosyete mantısını eklemek isteyenler tarifi araştırmaya koyuldu. Sosyete mantısı yapmanın püf noktalarından biri de, yuflar çok büyük ise 4 yerine 6 parça kesmek ve 1 yufkadan 6 tane mantı elde etmektir. Mantıyı hazırlarken yufka boyutuna dikkat edilmeli. Ayrıca sosyete mantısının pişirme süresi fırınlar sebebiyle değişebilir. Sosyete mantısınının kızarmadan, pembeleşmiş kıvamında fırından çıkarılması önerilir. İşte sosyete mantısı tarifi ve malzemeleri...

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

3 adet yufka

300g kıyma

Karabiber

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

Pul biber

Tuz

Maydanoz

Nane

2 yemek kaşığı tereyağı

yarım su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Sarımsaklı yoğurt

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Mantının iç harcını hazırlamak için soğanı ince ince doğrayın ve sıvı yağ ile pembe rengini alana kadar kavurun. Üzerine kıyma ilave edin ve kavurma işlemini sürdürün. Kıymanın rengi değiştiğinde tuz, salça ve baharatları koyun.

Yufkayı 4'e kesin ve parçaların üzerine sıvı yağ ile su karışımı sürün, iç harçtan serpin. Sonrasında rulo şeklinde, gül böreği gibi sarın. Üzerine yağ karışımı sürün ve 170 derece fırında pişirin. Pembe rengini alınca fırından çıkarın, servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağında yakılan nane ve pul biber dökün. Afiyet olsun...



