Sosyetik güzel Eda Taşpınar mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi!

42 yaşındaki ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve bronz teniyle paylaşımlarda bulunan Taşpınar, son olarak mayosuyla sere serpe uzanarak dikkat çekti.

MAYOSUYLA SERE SERPE POZ

42 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere adeta taş çıkaran Eda Taşpınar, pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Son olarak mayosuyla sere serpe taşlarda uzanarak poz veren sosyetik güzel, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;





