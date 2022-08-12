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Sosyetik güzel Eda Taşpınar mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi!

12.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Yunanistan tatiline devam eden ünlü isim son olarak mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. Taşpınar bronz teniyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi!

42 yaşındaki ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve bronz teniyle paylaşımlarda bulunan Taşpınar, son olarak mayosuyla sere serpe uzanarak dikkat çekti.

MAYOSUYLA SERE SERPE POZ

42 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere adeta taş çıkaran Eda Taşpınar, pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

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Son olarak mayosuyla sere serpe taşlarda uzanarak poz veren sosyetik güzel, beğeni yağmuruna tutuldu.

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İşte Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar Instagram
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