Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Arto Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Beyaz Tv'nin sevilen ve ilgi ile izlenen programı Söylemezsem Olmaz bugün yeni bölümüyle ekrana geldi. Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto'nun programda yer almaması merak uyandırdı. Peki, Söylemezsem Olmaz Arto neden yok? Söylemezsem Olmaz Arto programdan ayrıldı mı? İşte tüm merak edilenler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ ARTO NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto bu hafta programda olmayacak. Arto'nun programda olmayışını ekip arkadaşı Bircan Bali açıkladı. Bircan Bali; 'Bu hafta Arto Miami'de olduğu için programda olmayacak' dedi.

ARTO KİMDİR?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Sahne şovlarından sonra Arto olarak tanınan Dalga, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Arto, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinde okumuştur. 1997 yılında sahnelerde yerini almaya başlayan ve sivri diliyle sürekli dikkat çeken Arto, ortağı Ataberk Oral ile birlikte Beyoğlu'nda Zilly diye bir gece kulübü sahibidir.



