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Soyunma odasında şoke eden olay! Futbolcular şaştı kaldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda bir halı sahada amatör futbolcuların antrenmanını izleyen bir kişi, daha sonra soyunma odalarından paraları ve telefonları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı tişörtlü bir kişinin, bir süre antrenmanı izledikten sonra soyunma odalarına girdiği ve iki dakika sonra odadan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Soyunma odasında şoke eden olay! Futbolcular şaştı kaldı

Olay, Veliefendi Mahallesi’ndeki Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, saha kenarına gelerek Eroğlu Spor Kulübü'nün antrenmanını izlemeye başlayan bir kişi, bir süre sonra soyunma odalarının bulunduğu bölüme yöneldi. Şüpheli, oyuncuların malzemeleri ve özel eşyalarının bulunduğu odaya girerek içerideki paraları ve telefonları çaldı. Cep telefonuyla konuşarak yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, olayın ardından sakin tavırlarla uzaklaştı.

"17 OYUNCUMUZUN CEP TELEFONU ÇALINDI"

Hırsızlığın yaşandığı sırada öğrencilerle idman yapan Eroğlu Spor Kulübü antrenörü Ramazan Düzgün, “Saat 19.00’da idmanımız başladı. Biz idmandayken soyunma odasına girmiş. 17 tane oyuncumuzun cep telefonu çalındı. Gece 03.00’e kadar karakoldaydık. Hem oyuncularımız hem de velilerimiz ifade verdi. Memur arkadaşlar gereğini yaptı. En yakın zamanda yakalanmasını bekliyoruz” dedi.

"25 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

İdmanları birçok kişinin izlediğini söyleyen Düzgün, “İdmanımızı izliyor. İdman başladıktan 5-10 dakika sonra soyunma odasına girip direkt bizim odamıza giriyor. Daha önceden keşif yapmışa benziyor. Bu tesisi iyi bilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Matematiksel bir hesaplama yaptığımız zaman 25 bin liralık zarar var. Son model telefonlar, çocukların paraları süpürüldü” diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı tişörtlü bir kişi, bir süre antrenmanı izledikten sonra soyunma odalarına yöneliyor. Yüzünü saklayarak soyunma odasına giren şahıs, iki dakika sonra odadan çıkarak uzaklaşıyor.

(İHA)


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