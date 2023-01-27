Soyut zıt anlamlısı nedir? Soyutun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Soyut kelimesi daha çok Türkçe derslerinde karşımıza çıksa da günlük konuşma dilinde de kullanılan bir sözcüktür. Türkçe kökenli olan soyut kelimesi “soy-“ fiiline “+Ut” son ekiyle türetilmiştir. Soyut kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

(Sıfat) Beş duyu organından herhangi biriyle varlığı algılanamayan, abstre, mücerret

(Mecaz) Bilinmesi, anlaşılması zor

Ayrıca soyut kelimesinin içerisinde geçtiği “soyut ad", "soyut isim", "soyut sayı" ve "soyut sanat” gibi birleşik sözcükler de mevcuttur.

Soyut kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Soyut sözcüğü daha çok Türkçe konu anlatımları arasında yer alsa da günlük hayatımızda da bu sözcüğü kullanırız. Soyut kelimesi karşıt anlamlısı bulunan sözcüklerden biridir. Soyutun zıt anlamlısı olan yalnızca bir kelime vardır. Mana bakımından birbiriyle tamamen çelişen sözcükler, karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda soyut zıt anlamlısı olan sözcük:

Somut

Soyut kelimesinin "Varlığı duyularla algılanamayan" anlamı doğrultusunda somut kelimesi zıtlık oluşturur. Yani varlığı algılanabilen şeyler için soyutun zıt anlamlısı olan somut kelimesi kullanılabilir. Ancak soyut kelimesinin mecaz anlamı için zıt anlam olarak somut ifadesi kullanılmaz. Sadece varlıkları algılanabilen ya da algılanamayan anlam bakımından birbirleriyle zıtlık oluşturur.

Soyutun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Meal açısından birbirinin tam karşıtını ifade eden kelimeler, zıt anlamlı olarak bilinmektedir. Soyut sözcüğü zıt anlamlı karşılığı olan kelimeler arasındadır. “Somut” sözcüğü “soyut” kelimesinin anlam açısından tam aksini anlatır. Somut sözcüğü de soyut gibi Türkçe derslerinde işlenen konulardan biridir. “Soyut” elle tutulmayan varlıkları temsil ederken “somut” ise algılanabilen varlıkları ifade etmek kullanılmaktadır. Soyut kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili örnek cümleler kurmamız gerekirse: