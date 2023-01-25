Kısa zıt anlamlısı nedir? Kısanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kısa kelimesi Türkçede oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Farklı bağlamlarda sıklıkla kullanılmasından dolayı pek çok farklı anlam kazanmıştır. Genellikle sıfat olarak kullanılsa da bazı durumlarda zarf ve isim olarak da kullanılabilir. Diğerlerine oranla boyu daha az olan şeylere kısa denir. Bu kelimenin kullanım alanı geniş olduğundan sadece yükseklikleri değil, süre belirtirken de kullanılabilir. Örneğin: ''Kısa yol kullanmak” veya halk arasında “kısa kesmek” deyimi lafı çok uzatmadan söylemek istediğini direkt söylemek anlamıyla da kullanılabilir. Kısanın anlamları şu şekildedir:

Boyu, uzunluğu az olan

Az süren

Ayrıntısı çok olmayan

Kısa olan şey

Kısaca, kısaltarak

Kısa kelimesinin zıt anlamı nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, bir cümle içerisinde birbirine karşıt anlamda kullanılabilen kelimelere verilen isimdir. Anlam açısından birbirine karşıt durumları ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimelerdir. Türkçede her kelimenin zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler genele nitelik ve nicelik ifade eden kavramlarda bulunur. Örneğin çok, büyük, geniş, soğuk, yüksek gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunabilir. Kısa zıt anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Kısanın zıt anlamlısı olan uzun kelimesi, kısanın "boyu, uzunluğu az olan" anlam doğrultusunda zıt anlamlısıdır. Kısanın diğer anlamları doğrultusunda uzun kelimesini zıt olarak kullanmak yanlıştır.

Kısanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kısa kelimesi birçok bir anlama sahiptir. Bununla birlikte kısa kelimesinin zıt anlamı ve eş anlamı gibi kelime ilişkileri oldukça fazladır. Bunun sebebi kısa kelimesinin anlamının geniş olması ve günlük hayatta çok kullanılmasıdır. Kısanın zıt anlamlısı ile örnek cümleler: