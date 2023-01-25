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Kısa zıt anlamlısı nedir? Kısanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeyi yazı ve konuşma dilinde düzgün kullanmak ve anlatım bozukluğu oluşturmamak için kelimeleri ve anlamlarını iyi bilmek gerekir. Kelimelerin anlamlarını özellikle de eş ve zıt anlamlarını yanlış bağlamda kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu da dilin iyi kullanılmamasına sebep olabilir. “Kısa” kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları incelediğinde birçok anlama sahip bir kelime olduğu görülüyor. Peki, kısa kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Kısa zıt anlamlısı nedir? Kısanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kısa kelimesi Türkçede oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Farklı bağlamlarda sıklıkla kullanılmasından dolayı pek çok farklı anlam kazanmıştır. Genellikle sıfat olarak kullanılsa da bazı durumlarda zarf ve isim olarak da kullanılabilir. Diğerlerine oranla boyu daha az olan şeylere kısa denir. Bu kelimenin kullanım alanı geniş olduğundan sadece yükseklikleri değil, süre belirtirken de kullanılabilir. Örneğin: ''Kısa yol kullanmak” veya halk arasında “kısa kesmek” deyimi lafı çok uzatmadan söylemek istediğini direkt söylemek anlamıyla da kullanılabilir. Kısanın anlamları şu şekildedir:

  • Boyu, uzunluğu az olan
  • Az süren
  • Ayrıntısı çok olmayan
  • Kısa olan şey
  • Kısaca, kısaltarak
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Kısa kelimesinin zıt anlamı nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, bir cümle içerisinde birbirine karşıt anlamda kullanılabilen kelimelere verilen isimdir. Anlam açısından birbirine karşıt durumları ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimelerdir. Türkçede her kelimenin zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler genele nitelik ve nicelik ifade eden kavramlarda bulunur. Örneğin çok, büyük, geniş, soğuk, yüksek gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunabilir. Kısa zıt anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Kısa kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Kısanın zıt anlamlısı olan uzun kelimesi, kısanın "boyu, uzunluğu az olan" anlam doğrultusunda zıt anlamlısıdır. Kısanın diğer anlamları doğrultusunda uzun kelimesini zıt olarak kullanmak yanlıştır.

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Kısanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kısa kelimesi birçok bir anlama sahiptir. Bununla birlikte kısa kelimesinin zıt anlamı ve eş anlamı gibi kelime ilişkileri oldukça fazladır. Bunun sebebi kısa kelimesinin anlamının geniş olması ve günlük hayatta çok kullanılmasıdır. Kısanın zıt anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Bu elbise sana çok uzun, biraz kısaltmak lazım.
  • Boy sırasına göre uzun boylu çocuklar, kısa boyluların sağında yer alacak.
  • Uzun yoldan değil, kısa yoldan gidelim.
  • Uzun boylu bir adamdı, nereden baksan onu görürsün.
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