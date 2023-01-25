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Sert zıt anlamlısı nedir? Sertin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.01.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimede anlam konusunda zıtlıklar, doğası gereği aykırı bir ikili ilişkide bulunan sözcüklerdir. Bu sözcükler dil bilgisinde zıt ya da karşıt anlamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk dilinde her kelimenin zıddı yoktur, bazı sözcüklerin karşıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için anlam yönünden birbirinin tam aksini ifade etmesi gerekir. Peki, sert sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Sert zıt anlamlısı nedir? Sertin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Sert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?
  • Sertin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sert kelimesi dilimizde karşımıza sıklıkla çıkan sözcüklerden biridir. Sert sözcüğü karşıt anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Farsça ve Orta Farsçadan dilimize girmiş olan bu sözcük, “sard" kelimesinden alıntılanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre sert sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şöyledir:

  • (Sıfat) Kesilmesi, çizilmesi, kırılması çok zor olan, katı, pek
  • (Sıfat) Basit bir biçimde eğilip bükülemeyen, elastikiyeti az olan
  • (Sıfat) Zor tahammül edilen, etkili, katlanılması zor olan
  • (Sıfat) Dayanıklı, güçlü, çetin
  • (Sıfat) Şiddetli, çarpıcı, şaşırtıcı özellikte olan
  • (Sıfat) Affedici olmayan, hoşgörüsüz
  • (Sıfat) Kalp kırıcı, ters, incitici
  • (Zarf) Kırıcı, ters bir şekilde
  • (Mecaz) Asabi, öfkeli, sinirli
  • (Mecaz) Katı bir yönetim
  • (Dil bilgisi) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam ya da yarı kapalı engellere vurmasıyla meydana gelen süreksiz, titreşimsiz, ünsüz

Sert sözcüğünün içerisinde geçtiği "sert tabaka", "sert su", "sert buğday", "tatlı sert", "sert doku", "sert ünsüz" gibi birleşik kelimeler ve sert çıkmak gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Sağ zıt anlamlısı nedir? Sağ zıt anlamlısı nedir?

Sert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sert kelimesi birçok farklı alanda kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün zıt yani karşıt anlamlısı da mevcuttur. Mana yönünden birbiriyle çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak tanımlanır. Diğer zıt anlamlı kelimelere nazaran sert kelimesinin zıt anlamı sayısı daha fazladır ve her bir zıt anlamı farklı anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur. Sert zıt anlamlısı kelimeler:

  • Yumuşak
  • Hafif

Sertin zıt anlamlısı olan yumuşak kelimesi iki farklı anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur. "Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan" ve "Kolay dayanılmayan, zor katlanılan" anlamları doğrultusunda yumuşak zıtlık oluşturur. Örneğin sert tahta zıddı olarak yumuşak tahta ya da sert hava zıddı olarak yumuşak hava ifadeleri kullanılabilir. Hafif kelimesi ise "Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin" anlam doğrultusunda sert zıt anlamlısıdır. Örneğin sert tütün zıddı olarak hafif tütün kullanılabilir.

Kıt zıt anlamlısı nedir? Kıt zıt anlamlısı nedir?

Sertin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için aynı mana niteliğini taşıması gerekmektedir. Sert kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Kalemimin yumuşak ucu olduğu için yazı yazarken aniden kırıldı.
  • Annemin pazardan aldığı yumuşak kumaşlar çok güzeldi.
  • Sabah fırından aldığım sıcacık yumuşak ekmekler çok kolay dilimlendi.
  • Mağazada gördüğüm en yumuşak yastık pembe renkli olandı.
  • Ankara'nın sert havasından İzmir'in yumuşak havasına gelince hemen hasta olmuştu.
  • Yumuşak havalarda gezinmeyi çok severdi.
  • Sert kahve yerine yumuşak içimli kahveyi tercih ederdi.
Kısa zıt anlamlısı nedir? Kısa zıt anlamlısı nedir?

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