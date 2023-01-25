Sert zıt anlamlısı nedir? Sertin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sert kelimesi dilimizde karşımıza sıklıkla çıkan sözcüklerden biridir. Sert sözcüğü karşıt anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Farsça ve Orta Farsçadan dilimize girmiş olan bu sözcük, “sard" kelimesinden alıntılanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre sert sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şöyledir:

(Sıfat) Kesilmesi, çizilmesi, kırılması çok zor olan, katı, pek

(Sıfat) Basit bir biçimde eğilip bükülemeyen, elastikiyeti az olan

(Sıfat) Zor tahammül edilen, etkili, katlanılması zor olan

(Sıfat) Dayanıklı, güçlü, çetin

(Sıfat) Şiddetli, çarpıcı, şaşırtıcı özellikte olan

(Sıfat) Affedici olmayan, hoşgörüsüz

(Sıfat) Kalp kırıcı, ters, incitici

(Zarf) Kırıcı, ters bir şekilde

(Mecaz) Asabi, öfkeli, sinirli

(Mecaz) Katı bir yönetim

(Dil bilgisi) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam ya da yarı kapalı engellere vurmasıyla meydana gelen süreksiz, titreşimsiz, ünsüz

Sert sözcüğünün içerisinde geçtiği "sert tabaka", "sert su", "sert buğday", "tatlı sert", "sert doku", "sert ünsüz" gibi birleşik kelimeler ve sert çıkmak gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Sert kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sert kelimesi birçok farklı alanda kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün zıt yani karşıt anlamlısı da mevcuttur. Mana yönünden birbiriyle çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak tanımlanır. Diğer zıt anlamlı kelimelere nazaran sert kelimesinin zıt anlamı sayısı daha fazladır ve her bir zıt anlamı farklı anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur. Sert zıt anlamlısı kelimeler:

Yumuşak

Hafif

Sertin zıt anlamlısı olan yumuşak kelimesi iki farklı anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur. "Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan" ve "Kolay dayanılmayan, zor katlanılan" anlamları doğrultusunda yumuşak zıtlık oluşturur. Örneğin sert tahta zıddı olarak yumuşak tahta ya da sert hava zıddı olarak yumuşak hava ifadeleri kullanılabilir. Hafif kelimesi ise "Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin" anlam doğrultusunda sert zıt anlamlısıdır. Örneğin sert tütün zıddı olarak hafif tütün kullanılabilir.

Sertin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için aynı mana niteliğini taşıması gerekmektedir. Sert kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: