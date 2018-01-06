Söz 28. bölüm 3. fragmanı: Yavuz, Bahar'ı da mı kaybediyor? (Yeni bölüm ne zaman?)

Söz yeni bölüm heyecanla beklenirken 28. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Aksiyon sahneleriyle dolu olan fragmanda heyecan dorukta geziniyor. Tim, babasının Agah olması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Yavuz'un olmadığı zamanda bir operasyona çıkıyor. Bu operasyon sırasında Hafız, kendini feda ediyor. Hafız, arkadaşlarını korumak için onları dışarıda bırakacak hamlesini yapıyor ve elindeki fünye ile bombayı patlatıyor.

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

Söz yeni bölümde Yavuz, Bahar ile birlikte Agah'ın takibinde anbean izlediği bir yere gidiyor. Fakat buraya gönderilen adamlar ile girişilen çatışma sırasında Bahar, çatıda dengesini kaybediyor ve düşerken görülüyor. Merak edilen ise Bahar çatıdan düştü mü? Yoksa Yavuz zamanında yetişip yakaladı mı? Babasının Agah olduğunu öğrenen, bu yüzden görevinden uzaklaştırılan Yavuz, bir darbe de Bahar'ı kaybederek mi yiyecek? İşte Söz 28. bölüm fragmanları...

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz 28. bölümde; Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır.