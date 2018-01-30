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Söz 31. son bölüm izle: Agah, Yavuz'a işkence etmek zorunda kalıyor! (Söz 32. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ | 30.01.2018 10:32 | Son Güncelleme

Söz 31. son bölüm dün akşam Star TV'de yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz Üsteğmen hayatının şokunu yaşamış ve babası Agah'ın aslında Türk ajanı olduğunu öğrenmişti. Söz son bölüm finalinde Yavuz, Agah’la buluştuğu an, büyük bir tehlikenin içinde kalırlar. Heyecanın dorukta olduğu Söz son bölümde sonra Söz 32. yeni bölüm ilk sahnesinde Agah, Çolak'ın güven kazanmak için Yavuz'a işkence etmek zorunda kalıyor. İşte Söz 31. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm ilk sahnesi..

Söz 31. son bölüm izle: Agah, Yavuz'a işkence etmek zorunda kalıyor! (Söz 32. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Söz 31. son bölüm, hayranları tarafından soluk soluğa izlendi. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un büyük yüzleşmesi gerçekleşiyor. Yavuz, Agah'ın esasında Türk ajanı olduğu şokunu yaşarken geçmişe dair birçok sorunun cevabını da merak etmektedir. Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un bağa-oğul kucaklaşması ise gözyaşları ile izlendi. Söz 31. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Agah ile Yavuz'un yıllar sonra kavuştukları ağlatan o sahne...

Söz son bölüm final sahnesinde ise bir yandan Tim, teröristlerin canlı yayını kesmek için operasyona giderken Yavuz ile Agah'ın gizli buluşmasında ise ikili ateş altında kalıyor. Tim, zamanında yetişerek Türk askerleri aleyhine yapılacak canlı yayını tersine çevirmeyi başarıyorlar. Yavuz ile Agah ise peşlerine düşen adamlardan sırt sırta verdikleri mücadelen kurtuluyorlar. Fakat Agah, Yavuz ile buluşmasını nasıl açıklayacak örgüte? Söz son bölümü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz.

Söz 31. son bölümü izlemek için tıklayınız

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Söz son bölümden sonra yayınlanan 32. yeni bölüm ilk sahnesi de heyecan uyandırdı. Söz 32. bölüm ilk sahnesinde Yavuz, elleri bağlı şekilde ve karşısında Agah ile Çolak vardır. Agah, Çolak'ın güvenini kazanmak ve hakkındaki şüpheleri gidermek için oğlu Yavuz'a işkence etmek zorunda kalıyor. Bu sahneler sonrasında yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. İşte nefesleri kesen Söz 32. yeni bölüm ilk sahnesi...

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.

Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

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