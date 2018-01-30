Söz 31. son bölüm izle: Agah, Yavuz'a işkence etmek zorunda kalıyor! (Söz 32. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Söz 31. son bölüm, hayranları tarafından soluk soluğa izlendi. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un büyük yüzleşmesi gerçekleşiyor. Yavuz, Agah'ın esasında Türk ajanı olduğu şokunu yaşarken geçmişe dair birçok sorunun cevabını da merak etmektedir. Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un bağa-oğul kucaklaşması ise gözyaşları ile izlendi. Söz 31. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Agah ile Yavuz'un yıllar sonra kavuştukları ağlatan o sahne...

Söz son bölüm final sahnesinde ise bir yandan Tim, teröristlerin canlı yayını kesmek için operasyona giderken Yavuz ile Agah'ın gizli buluşmasında ise ikili ateş altında kalıyor. Tim, zamanında yetişerek Türk askerleri aleyhine yapılacak canlı yayını tersine çevirmeyi başarıyorlar. Yavuz ile Agah ise peşlerine düşen adamlardan sırt sırta verdikleri mücadelen kurtuluyorlar. Fakat Agah, Yavuz ile buluşmasını nasıl açıklayacak örgüte? Söz son bölümü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz.