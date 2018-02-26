Söz 35. yeni bölüm izle: Nazlı ve Çaylak kurtulacak mı? (Star TV)

Söz 35. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölümde Nazlı ile Çaylak kurtulacak mı merak ediliyor. Söz son bölümde Tim, Nazlı'yı kurtarmak için yola çıktı fakat Eylem'i riske atmak mı Nazlı'yı kurtarmak mı ikilemi arasında kaldı. Eğer Nazlı'yı kurtarırlarsa Eylem'in ajan olduğu ortaya çıkacak. Diğer taraftan Çaylak ölümle pençeleşirken Keşanlı çıkış yolu aramaktadır. Hafız ile Aşık ise onları bulmak üzerededirler. Söz yeni bölümde neler olacak? Nazlı kurtulacak mı? Çaylak yaşayacak mı? Eylem, Selim tehlikesinden sıyrılabilecek mi?

SÖZ 35. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz yeni bölümde; Bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız komutasındaki tim ise Çaylak ve Keşanlı’ya ulaşmayı başarır ama çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.