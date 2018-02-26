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Söz 35. yeni bölüm izle: Nazlı ve Çaylak kurtulacak mı? (Star TV)

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

Söz 35. yeni bölümü bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşuyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Söz son bölümde Tim dört bir yana dağılmıştı. Çaylak ve Nazlı ölümün eşiğinde. Tim Nazlı'yı kurtarmak için girdiği binada büyük tehlike altında. Eylem, verdiği istihbarat sonrasında namlunun ucunda. Söz yeni bölümde neler olacak? Nazlı ile Çaylak kurtulacak mı?

Söz 35. yeni bölüm izle: Nazlı ve Çaylak kurtulacak mı? (Star TV)

Söz 35. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölümde Nazlı ile Çaylak kurtulacak mı merak ediliyor. Söz son bölümde Tim, Nazlı'yı kurtarmak için yola çıktı fakat Eylem'i riske atmak mı Nazlı'yı kurtarmak mı ikilemi arasında kaldı. Eğer Nazlı'yı kurtarırlarsa Eylem'in ajan olduğu ortaya çıkacak. Diğer taraftan Çaylak ölümle pençeleşirken Keşanlı çıkış yolu aramaktadır. Hafız ile Aşık ise onları bulmak üzerededirler. Söz yeni bölümde neler olacak? Nazlı kurtulacak mı? Çaylak yaşayacak mı? Eylem, Selim tehlikesinden sıyrılabilecek mi?

SÖZ 35. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Söz yeni bölümde; Bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız komutasındaki tim ise Çaylak ve Keşanlı’ya ulaşmayı başarır ama çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.

Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.

Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır.

Söz 35. yeni bölüm izle - Star TV canlı yayın

Yayın Günü: 26 Şubat Pazartesi
Yayın Saati: 20.00

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 34. son bölüm nefes nefese geçti. Söz son bölümde Tim 3 parçaya ayrıldı. Çaylak ile Keşanlı, saldırı altında kalırlar. Ağır yaralı olan Çaylak, Keşanlı'nın kollarında son nefesini vermektedir. İkili arasında geçen duygusal konuşmalar, seyircileri derinden etkiledi.

Diğer taraftan Hafız ile Aşık, Çaylak ile Keşanlı'yı aramaktadırlar. Hafız "İsterse bir ömür sürsün, biz arkamızda asla adam bırakmayız, bırakmayacağız da!" diyerek aramayı sürdürür. Keşanlı ile Çaylak'ın teröristlerce sıkıştırıldığı yere kadar izlerini takip etmeyi başardılar. Keşanlı ile Çaylak'ın yerleri bulunacak mı?

Nazlı'nın kaçırıldığı, Hafız ile Aşık'a ulaşılamadığı ve Çaylak ile Keşanlı'dan haber alamayan Tim'de Yavuz Üsteğmen, Ateş, Fethi kalmıştır. Eylem, Selim'den bilgi almak için evine yemeğe gider. Fakat Selim, Eylem'den şüphelendiği ve onu test etmek için Nazlı'nın kaçırıldığı yeri söyler. Eylem bunu Fethi aracılığı ile Tim'e bildirir. Fakat Tim bir çıkmaza girer. Eğer Nazlı'yı kurtarmak için içeri girerlerse Selim, Eylem'i öldürebilir. Girmez ise Nazlı ölebilir. Tim ne yapacak?

Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın sürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.

Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer. Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.

Bu sırada Yavuz da annesinin katiliyle ilgili babasından şok edici bir bilgi öğrenir.

Keşif ekibine katılan Keşanlı ve Çaylak ise beklemedikleri bir saldırıyla karşı karşıya kalırlar. Çaylak ağır yaralanır. Üstelik bir harabede sıkışırlar ve yardım çağrılarını kimse duyamaz. Çaylak, Keşanlı'nın kollarında şehit olmak üzeredir.

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