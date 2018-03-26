Söz 39. yeni bölümü: Derman ile tanışma zamanı! (Söz yeni bölüm fragmanı izle)

Söz 39. yeni bölümü için geri sayım başladı. Hayranları tarafından heyecanla beklenen Söz yeni bölümü, her pazartesi günü Star TV'de ekrana geliyor. Tim, bir yandan Medusa planını engellemenin peşinde, diğer yandan Derman'ın. Artık Derman'la tanışmanın vakti gelmiştir. Söz yeni bölüm Yavuz ile Bahar arasındaki bağlar tamamen kopacak mı? İşte Söz 39. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star TV'de bu akşam ekrana gelecek Söz 39. yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Söz son bölümde cenaze törenine bomba konulduğu anlaşılmış ve Yavuz hemen harekete geçerek Hafız'a telefonda durumu bildirmişti. Ekip bu zor durumda nasıl sıyrılacak, zamanında müdahele edebilecek mi?

Söz 39. yeni bölüm izle (26 Mart Pazartesi 20.00 Star TV)

Hafız komutasındaki Tim, Yavuz’un uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.